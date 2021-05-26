«Компромисс для бизнеса»: почему поставки грузов через Россию могут быть выгоднее перевозок по Суэцкому каналу

25 мая датская компания Maersk — крупнейший в мире контейнерный перевозчик — запустила грузы через Россию в обход Суэцкого канала. Товар прибывает из азиатских стран в порт Восточный в Приморском крае, после чего направляется по железной дороге в Новороссийск, а затем — в Турцию. Такой маршрут позволяет значительно сократить время поставок контейнеров, уверены эксперты. Более того, новый путь даёт бизнесу возможность минимизировать риски форс-мажоров, как в случае с блокировкой Суэцкого канала в марте 2021 года. При этом Россия в перспективе может получить дополнительную прибыль, уверены специалисты.

Таможенники в Приморье оформили первую партию товаров, следующих из Юго-Восточной Азии в Турцию по новому транзитному маршруту. Речь идёт о перевозке грузов через территорию России в обход Суэцкого канала. Об этом сообщило Дальневосточное таможенное управление.

Как рассказали в ведомстве, почти 250 контейнеров с автозапчастями и полипропиленом прибыли в порт Восточный в Приморском крае, далее направились по железной дороге до Новороссийска, а оттуда — в Турцию. В результате время доставки грузов сократилось почти в два раза.

«Срок доставки по железной дороге между российскими портами составляет 12 суток. Общее транзитное время с порта убытия до порта прибытия — 25—30 суток, тогда как при традиционном морском пути через Суэцкий канал — 40—45 суток», — говорится в сообщении таможенной пресс-службы.

Планируется, что транспортировки грузов по новому маршруту будут проходить каждую неделю. При этом организацией поставок занимается датская компания Maersk — крупнейший в мире перевозчик контейнеров.

Примечательно, что ещё в апреле 2021 года в рамках пилотного проекта с Федеральной таможенной службой (ФТС) Maersk отправила первую партию товаров из Северной Европы в Азию через Россию. Аналогичный путь в обратном направлении действует с июля 2019 года и также позволяет доставлять грузы вдвое быстрее, чем через Суэцкий канал. Только с начала 2021 года по этому маршруту проследовало почти 2 тыс. контейнеров.

«Главные преимущества от доставки грузовых контейнеров через территорию России в первую очередь заключаются именно в сокращении сроков доставки и удешевлении логистики. Такое положение дел позитивно сказывается на конечной стоимости продукции. Помимо этого, снижается вероятность различных форс-мажоров, как это было во время ЧП на Суэцком канале», — отметил в разговоре с RT руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев.

Reuters

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Напомним, в марте 2021 года следовавший из Китая в Роттердам крупный контейнеровозов Ever Given сел на мель в южной части Суэцкого канала, соединяющего Средиземное и Красное моря. В результате корабль на несколько дней полностью перекрыл движение по одному из важнейших торговых маршрутов мира.

Согласно оценке страховой компании Allianz, в 2019 году через Суэцкий канал прошли около 19 тыс. судов с 1,25 млрд тонн груза. Это порядка 13% от общего объёма глобальной торговли. По данным сервиса мониторинга судов Lloyd's List Intelligence, сегодня по водной артерии ежедневно проходит более 50 грузовых кораблей с товарами на сумму $9,6 млрд.

Таким образом, даже временная блокировка Суэцкого канала обернулась массовыми перебоями с поставками грузов и дополнительными затратами для производителей товаров. По словам Артёма Деева, в результате инцидента общий объём потерь глобальной экономики составил порядка $10 млрд. На этом фоне многие компании в мире задумались о перестроении своих транспортных маршрутов.

Пандемия

Помимо инцидента на Суэцком канале, ударом для мирового рынка контейнерных перевозок стала пандемия коронавируса. Повсеместное введение карантинных ограничений и приостановка работы ряда предприятий, а затем резкий рост спроса привели к дисбалансу оборудования в отрасли. Об этом в разговоре с RT упомянула руководитель отдела контейнерных перевозок компании AsstrA Анастасия Ратникова.

«Сложности имеются сейчас в Азии, США, а также странах Европы. Авария на Суэцком канале только усугубила этот кризис», — считает Ратникова.

При этом, как подчеркнула эксперт, в настоящее время для клиентов транспортных компаний главным критерием остаются предсказуемость и надёжность поставок. В этих условиях перевозчики стараются чаще предлагать разнообразные варианты доставки грузов. Похожую точку зрения в разговоре с RT озвучила старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова.

«Комбинированный маршрут через Россию, который уже протестировала Maersk, представляет собой определённый компромисс для бизнеса. Логистические издержки могут быть на 2—3% выше стандартного пути, но дорога однозначно спокойнее, а риски сбоев минимальны», — отметила Бодрова.

По её словам, в перспективе другие перевозчики могут последовать примеру Maersk и также начать активнее перевозить товары через территорию России в качестве альтернативы Суэцкому каналу. Дальнейшее увеличение грузопотока по маршруту прогнозирует и директор Института торговой политики НИУ ВШЭ Александр Данильцев.

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«Этот проект обсуждали ещё в советские времена. Объёмы перевозок тут, конечно, пока не столь серьёзные, как на Суэцком канале, но конкуренция в этой сфере довольно острая. Рост поставок волне возможен. Главная выгода России от этого пути — дополнительные доходы, а также развитие местной инфраструктуры. Речь идёт о создании новых рабочих мест и строительстве станций обслуживания», — рассказал Данильцев в интервью RT.

По его словам, в основном по маршруту можно поставлять готовые изделия, такие как мебель или бытовую технику. Помимо этого, есть возможности для перевозок сырья и металлов, считает Артём Деев.

«Увеличение грузопотока для России означает получение более высокой прибыли по статье ВВП «услуги логистики». Собственно, на эти цели и были направлены в последние годы усилия правительства по развитию новых маршрутов, совершенствованию инфраструктуры БАМа и Транссиба», — заключил аналитик.