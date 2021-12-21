«Ситуация идеального шторма»: цены на газ в Европе впервые превысили $2100 за тысячу кубометров

Во вторник, 21 декабря, цены на газ в Европе установили новый рекорд и преодолели отметку $2100 за 1 тыс. кубометров. Топливо стремительно дорожает по мере снижения запасов сырья в европейских хранилищах и в ожидании холодной зимы. Одновременно игроков рынка настораживает неопределённость относительно сроков запуска «Северного потока — 2», отмечают эксперты. Биржевую панику усилили новости о приостановке транзита газа по трубопроводу Ямал — Европа. В Кремле объяснили такое решение «коммерческой ситуацией». Как ажиотажный рост цен на топливо может отразиться на европейских потребителях — в материале RT.

Во вторник, 21 декабря, цены на газ в Европе обновили исторический максимум. В ходе торгов стоимость топлива на хабе TTF в Нидерландах поднималась на 23% — до €181,47 за МВт⋅ч, или около $2107 за 1 тыс. кубометров. Это значение стало самым высоким за всё время наблюдений, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

С начала 2021 года газ на европейском рынке подорожал более чем в девять раз. Как отмечают эксперты, главной причиной такой динамики стала острая нехватка топлива в хранилищах стран ЕС.

«Мы наблюдаем ситуацию идеального шторма. Цены растут под влиянием целого комплекса факторов. Запасов сырья в хранилищах ЕС остаётся всё меньше, в то время как синоптики ждут наступления холодной зимы. В то же время сохраняются проблемы с поставками сжиженного природного газа, так как крупным производителям выгоднее экспортировать топливо в Азию, а не в Европу», — объяснил RT руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев.

По последним данным Ассоциации газовой инфраструктуры Европы (GIE), хранилища Великобритании и стран Евросоюза суммарно заполнены менее чем на 59,6%, хотя ещё год назад этот показатель превышал 71%. Наименьшими запасами топлива сегодня располагают Германия (56,77%), Венгрия (55,57%), Словакия (51,96%), Нидерланды (41,29%) и Австрия (37,08%).

«Нервозности рынку добавляют заявления европейских властей в отношении «Северного потока — 2». Риторика политиков приводит к тому, что продавцы сырья на торговой площадке пользуются ситуацией и спекулируют биржевыми контрактами, завышая цены», — добавил Деев.

12 декабря глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что «Северный поток — 2» не соответствует нормам ЕС и пока не может быть одобрен. Позже глава Федерального сетевого агентства ФРГ Йохен Хоманн предположил, что решение по сертификации Nord Stream 2 AG как независимого оператора трубопровода не будет принято в первой половине 2022 года.

«Как мы видим, сертификация откладывается всё дальше. На этом фоне можно констатировать, что экономического решения проблемы взлёта цен на газ в Европе нет», — подчеркнул в разговоре с RT эксперт информационно-аналитического центра компании Hamilton Антон Гринштейн.

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Отметим, что строительство «Северного потока — 2» завершилось ещё 10 сентября 2021 года, а в октябре первая нитка трубопровода уже была заполнена техническим газом. Однако для запуска транзита компании Nord Stream 2 AG нужно получить разрешение Федерального сетевого агентства Германии. Ведомство проверяет проект на соответствие Газовой директиве ЕС.

Ранее предполагалось, что трубопровод может быть сертифицирован к 8 января 2022 года, однако в ноябре немецкий регулятор приостановил процедуру. Процесс сертификации обещали возобновить после того, как Nord Stream 2 AG создаст дочернее предприятие на территории ФРГ. Сейчас компания занимается учреждением отдельной структуры в Германии, а 17 декабря в Nord Stream 2 AG сообщили о начале заполнения второй нитки трубопровода.

Транзит на паузе

Дополнительное влияние на стоимость газа в ходе торгов 21 декабря оказали новости о приостановке транзита топлива через трубопровод Ямал — Европа. Об этом в разговоре с RT рассказал аналитик ФГ «Финам» Сергей Кауфман.

«Объём транзитных поставок через газопровод сокращался с пятницы, а накануне «Газпром» вовсе не стал бронировать мощности на прокачку топлива 21 декабря. О причинах такого решения не сообщается. Предполагаю, что это может быть связано с отсутствием заявок на фоне слишком высоких цен», — отметил Кауфман.

В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что приостановка транзита газа через трубопровод Ямал — Европа не связана с началом заполнения второй нитки «Северного потока — 2».

«Это абсолютно коммерческая ситуация. О конкретных причинах нужно задавать вопрос в «Газпром». Никакой здесь связи нет», — заявил представитель Кремля.

Тем не менее новости о приостановке транзита вызвали панику среди инвесторов, в результате чего рост цен на газ ускорился. Таким мнением в беседе с RT поделился ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

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«Однако какой-то серьёзной проблемы в этом нет. Аукционы проходят достаточно часто, и компания всегда может в них участвовать», — добавил Юшков.

Растущие счета

На фоне рекордного повышения стоимости газа европейские страны сталкиваются и с ажиотажным удорожанием электроэнергии. Так, например, во Франции и Германии с начала 2021 года цены выросли примерно в девять раз — до €453 и €417 за МВт⋅ч соответственно. Об этом свидетельствуют данные биржи Nord Pool.

Как отметил Антон Гринштейн, текущее положение дел способствует разгону инфляции в регионе. По данным Евростата, в ноябре годовые темпы роста потребительских цен на товары и услуги в еврозоне ускорились до 4,9%. Достигнутый показатель стал максимальным за последние 30 лет.

«Конечно, рост цен на газ — это не главный проинфляционный фактор, но он усугубляет ошибки монетарных властей Европы. В результате мы видим, что темпы роста розничных продаж практически безостановочно снижаются, и это при нулевых процентных ставках, а также гигантских стимулирующих программах. Падают темпы роста промышленного производства, деловая активность, особенно в секторе услуг», — отметил Гринштейн.

По мнению специалиста, в текущих условиях Европейскому центральному банку придётся раньше времени сворачивать стимулирующие программы. Это, в свою очередь, рискует обернуться торможением экономики еврозоны, считает специалист.