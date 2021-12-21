В Кремле назвали коммерческой ситуацией вопрос поставок газа по трубопроводу Ямал — Европа

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с поставками газа по трубопроводу Ямал — Европа.
В Кремле назвали коммерческой ситуацией вопрос поставок газа по трубопроводу Ямал — Европа
  • РИА Новости

«Это абсолютно коммерческая ситуация. О конкретных причинах нужно задавать вопрос в «Газпром». Но никакой здесь связи нет, это абсолютно коммерческая ситуация», — сказал он в ответ на вопрос, с чем было связано сначала снижение поставок газа по трубопроводу Ямал — Европа, а затем перевод в реверс.

21 декабря стало известно, что реверсные поставки газа начались по трубопроводу Ямал — Европа из ФРГ в Польшу.

Накануне «Газпром» отказался бронировать мощности прокачки на 21 декабря.

Ранее в пресс-службе «Газпрома» заявили, что поставка газа по трубопроводу идёт согласно заявкам потребителей и в полном соответствии с контрактными обязательствами.

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