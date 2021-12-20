«Газпром» заявил, что прокачка газа по трубопроводу Ямал — Европа идёт согласно заявкам
- AP
Об этом сообщает РИА Новости.
«Газпром» осуществляет поставки газа согласно заявкам потребителей в полном соответствии с действующими контрактными обязательствами», — сообщает пресс-служба.
Ранее стало известно, что «Газпром» не забронировал дополнительные мощности по транзиту природного газа через Украину в январе и заказал лишь 21,6% предложенных мощностей по прокачке через Польшу по трубопроводу Ямал — Европа.
Также сообщалось, что компания «Газпром» выполнила обязательства по транзитному договору с Украиной за 2021 год.