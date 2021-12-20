«Газпром» заявил, что прокачка газа по трубопроводу Ямал — Европа идёт согласно заявкам

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В пресс-службе «Газпрома» заявили, что поставка газа по трубопроводу Ямал — Европа идёт согласно заявкам потребителей и в полном соответствии с контрактными обязательствами.
«Газпром» заявил, что прокачка газа по трубопроводу Ямал — Европа идёт согласно заявкам
  • AP

Об этом сообщает РИА Новости.

«Газпром» осуществляет поставки газа согласно заявкам потребителей в полном соответствии с действующими контрактными обязательствами», — сообщает пресс-служба.

Ранее стало известно, что «Газпром» не забронировал дополнительные мощности по транзиту природного газа через Украину в январе и заказал лишь 21,6% предложенных мощностей по прокачке через Польшу по трубопроводу Ямал — Европа.

Также сообщалось, что компания «Газпром» выполнила обязательства по транзитному договору с Украиной за 2021 год.

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