Начались реверсные поставки газа по трубопроводу Ямал — Европа из ФРГ в Польшу. Накануне «Газпром» отказался бронировать мощности прокачки на 21 декабря. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на данные оператора Gascade.

По информации агентства, направление прокачки газа по газопроводу зависит от заявок, полученных оператором от клиентов.

Отмечается, что направление потока газа могут изменять при получении более высоких номинальных заявок в том или ином направлении.

Ранее сообщалось, что «Газпром» не забронировал мощности для транзита природного газа через Польшу по газопроводу Ямал — Европа на вторник, 21 декабря.

20 декабря в пресс-службе «Газпрома» заявили, что поставка газа по трубопроводу Ямал — Европа идёт согласно заявкам потребителей и в полном соответствии с контрактными обязательствами.