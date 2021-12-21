Начались реверсные поставки газа по трубопроводу Ямал — Европа в Польшу
- РИА Новости
По информации агентства, направление прокачки газа по газопроводу зависит от заявок, полученных оператором от клиентов.
Отмечается, что направление потока газа могут изменять при получении более высоких номинальных заявок в том или ином направлении.
Ранее сообщалось, что «Газпром» не забронировал мощности для транзита природного газа через Польшу по газопроводу Ямал — Европа на вторник, 21 декабря.
20 декабря в пресс-службе «Газпрома» заявили, что поставка газа по трубопроводу Ямал — Европа идёт согласно заявкам потребителей и в полном соответствии с контрактными обязательствами.