Начались реверсные поставки газа по трубопроводу Ямал — Европа в Польшу

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Начались реверсные поставки газа по трубопроводу Ямал — Европа из ФРГ в Польшу. Накануне «Газпром» отказался бронировать мощности прокачки на 21 декабря. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на данные оператора Gascade.
Начались реверсные поставки газа по трубопроводу Ямал — Европа в Польшу
  • РИА Новости

По информации агентства, направление прокачки газа по газопроводу зависит от заявок, полученных оператором от клиентов.

Отмечается, что направление потока газа могут изменять при получении более высоких номинальных заявок в том или ином направлении.

Ранее сообщалось, что «Газпром» не забронировал мощности для транзита природного газа через Польшу по газопроводу Ямал — Европа на вторник, 21 декабря.

20 декабря в пресс-службе «Газпрома» заявили, что поставка газа по трубопроводу Ямал — Европа идёт согласно заявкам потребителей и в полном соответствии с контрактными обязательствами.

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