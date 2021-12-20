«Газпром» не забронировал мощности прокачки газа по трубопроводу Ямал — Европа на 21 декабря
- Reuters
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные платформы GSA Platform.
20 декабря в пресс-службе «Газпрома» заявили, что поставка газа по трубопроводу Ямал — Европа идёт согласно заявкам потребителей и в полном соответствии с контрактными обязательствами.
Ранее также стало известно, что «Газпром» не забронировал дополнительные мощности по транзиту природного газа через Украину в январе и заказал лишь 21,6% предложенных мощностей по прокачке через Польшу по трубопроводу Ямал — Европа.