«Газпром» не забронировал мощности прокачки газа по трубопроводу Ямал — Европа на 21 декабря

«Газпром» вновь не забронировал мощности для транзита природного газа через Польшу по газопроводу Ямал — Европа на вторник, 21 декабря.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные платформы GSA Platform.

20 декабря в пресс-службе «Газпрома» заявили, что поставка газа по трубопроводу Ямал — Европа идёт согласно заявкам потребителей и в полном соответствии с контрактными обязательствами.

Ранее также стало известно, что «Газпром» не забронировал дополнительные мощности по транзиту природного газа через Украину в январе и заказал лишь 21,6% предложенных мощностей по прокачке через Польшу по трубопроводу Ямал — Европа.