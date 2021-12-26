«Лучше посмотреться в зеркало»: как в России ответили на обвинительную риторику в адрес «Газпрома»

Запад обвиняет Россию в энергокризисе, поскольку это выгодно политическому истеблишменту. Об этом заявили опрошенные RT эксперты. По их словам, Европа сама загнала себя в «энергетический капкан», отказавшись от долгосрочных контрактов. Как отметил ранее официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов, высказывания о том, что Россия якобы ограничивает поставки газа на европейский рынок, абсолютно беспочвенны. Он подчеркнул, что «Газпром» готов поставлять дополнительные объёмы голубого топлива по действующим долгосрочным контрактам.

«Газпром» отверг обвинения в адрес компании и России в недостаточных поставках газа в Европу. Об этом заявил официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов в эфире телеканала «Россия 1».

«Все обвинения в адрес России и «Газпрома» в том, что мы даём мало газа на европейский рынок, являются абсолютно беспочвенными, неприемлемыми и не соответствующими действительности. А проще говоря — враньё и ложь», — заявил он.

Вместе с тем Куприянов сообщил о готовности компании поставлять дополнительные объёмы голубого топлива по действующим долгосрочным контрактам, цена по которым «существенно ниже, чем на споте».

«Все проблемы в Западной Европе создают себе сами, и не нужно обвинять в этом «Газпром». Лучше посмотреться в зеркало», — сказал представитель компании.

Ранее, 23 декабря, во время большой ежегодной пресс-конференции президент России Владимир Путин подчеркнул, что вины «Газпрома» в резком росте цен на газ в Европе нет. По его словам, заявления об этом — «просто попытка с ног на голову опять всё поставить». На деле же «Газпром» не только поставляет весь объём, который запрашивают контрагенты по имеющимся контрактам, но и увеличивает поставки голубого топлива в Европу, подчеркнул российский лидер.

«По-моему, это вообще единственная страна, единственная мировая компания, которая вот так себя ведёт. Я уже говорил на различных мероприятиях, в том числе международного характера, что, например, американские поставщики сняли с Европы, с европейского рынка значительные объёмы, там 14 млн тонн, по-моему, сжиженного природного газа, утащили их на премиальные рынки», — подчеркнул Путин.

О наращивании Россией поставок голубого топлива в Европу свидетельствуют и данные «Газпрома». Среди стран, в которые компания уже экспортировала больше газа, чем за 2020 год, — Германия, Турция, Италия, Болгария, Румыния, Сербия, Греция, Словения, Швейцария, Северная Македония, Босния и Герцеговина, Польша, Дания и Финляндия.

«Газпром» продолжает закачку собственного газа в пять европейских подземных хранилищ», — сообщила компания в своём официальном Telegram-канале.

Выпады в сторону Москвы

Напомним, целый ряд стран Запада обвинил Россию в возникновении энергетического кризиса в Европе.

В сентябре 43 депутата Европарламента, больше чем половина из которых — представители Польши и стран Балтии, направили в Европейскую комиссию письмо с требованием инициировать расследование деятельности «Газпрома». Один из авторов документа, литовский депутат Андрюс Кубилюс, назвал «Газпром» «рукой Кремля», которая, по его словам, возможно, манипулирует европейским газовым рынком, чтобы повысить цены на голубое топливо. Таким образом, считает Кубилюс, «Газпром» якобы давит на Европу, чтобы она одобрила введение в эксплуатацию» «Северного потока — 2». Об этом он заявил в своём Twitter-аккаунте, прикрепив текст письма.

Gazprom is the Kremlin’s arm, which may be manipulating European gas market to push gas prices up, currently breaking all-time records. Pressing Europe to approve NS2 operation despite it is in breach of EU rules? MEPs call European Commission to lounch investigation on Gazprom! pic.twitter.com/BXXTUhxhap — Andrius Kubilius (@KubiliusA) September 17, 2021

Позже, в том же месяце, старший советник Госдепартамента США по энергетической безопасности Амос Хохштайн заявил в интервью Bloomberg TV, что поставки газа из России в Европу якобы «необъяснимо низки, если сравнивать с предыдущими годами и тем, что та сторона могла бы обеспечить». По его мнению, РФ якобы предпринимает попытки использовать энергетический кризис, чтобы укрепить свои позиции по газопроводу «Северный поток — 2».

В ноябре группа американских конгрессменов-республиканцев в письме госсекретарю США Энтони Блинкену призвала признать и осудить якобы «неприкрытые попытки России использовать энергоресурсы как оружие» и усугубить серьёзный энергетический кризис в Европе. Законодатели считают, что администрация президента США Джо Байдена должна потребовать от Евросоюза ответа на использование РФ энергоресурсов «в качестве оружия».

Капитолий

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В свою очередь, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель написал в декабре в личном блоге на сайте Европейской службы внешних связей (EEAS), что российская сторона якобы использует энергетику «в качестве инструмента политического влияния». По его словам, хотя РФ и выполняет свои обязательства по поставкам газа, «многие считают отказ России нарастить объёмы экспорта» голубого топлива в Европу или пополнить хранилища «Газпрома» «средством оказания давления на ЕС».

Москва категорически отвергает обвинения такого рода. Как подчеркнула официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своём Telegram-канале, Россия использует газ не для шантажа, а для взаимовыгодного сотрудничества, «о чём прекрасно знают» в Евросоюзе.

«Предпочли свалить вину»

Как отметил заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов, все факты говорят о том, что обвинения в адрес России со стороны Запада в намеренном провоцировании энергокризиса в Европе абсолютно безосновательны и голословны.

«Обвинять в этом РФ или «Газпром» — значит абсолютно не ориентироваться в ситуации. Компания выполнила свои обязательства и даже нарастила поставки. Цены на газ подскочили по ряду причин, не связанных с компанией и РФ в целом. К кризису привело в том числе и то, что поставщики сжиженного природного газа решили перенаправить поставки с Европы на Азию, где цены сейчас ещё выше, чем в ЕС», — пояснил эксперт в разговоре с RT.

Однако, по словам Фролова, на Западе, в частности в Евросоюзе, предпочитают не учитывать эти обстоятельства, а голословно обвинять во всём Россию, поскольку это выгодно политическому истеблишменту.

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«Например, конкретно для Брюсселя и отдельных европейских политиков такие выпады в сторону Москвы и «Газпрома» — способ переложить с себя ответственность за тяжёлое течение энергетического кризиса в странах Европы, которое явилось в том числе результатом ряда неудачных стратегических решений руководства ЕС в области энергетики», — сказал аналитик.

Фролов добавил, что если бы политики и чиновники в Европе не пытались замаскировать свои провальные действия обвинениями в адрес России и «Газпрома», им пришлось бы взять на себя вину за энергетический кризис.

Замдиректора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член Общественной палаты РФ Никита Данюк также считает, что в энергокризисе на территории ЕС виноваты сами европейские чиновники, действующие в этой сфере без оглядки на интересы своих граждан и представителей бизнеса, которым выгодно пользоваться российским газом.

«Европа сама загнала себя в энергетический капкан: вместо того чтобы заключить долгосрочные контракты с РФ, она отказалась от этого и перешла на спотовые цены, которые формируются на бирже, что с рыночной точки зрения теперь выходит намного дороже. Но вместо того чтобы признать свои ошибки, в ЕС предпочитают свалить вину за свою провальную энергетическую политику на Москву», — пояснил эксперт в беседе с RT.

Еврокомиссия

Legion-Media

При этом Данюк подчеркнул, что с юридической и моральной точки зрения Россия выполняет все свои обязательства перед европейскими потребителями.

«Более того, РФ неоднократно говорила, что готова расширять поставки в рамках долгосрочных контрактов. Заявления же Запада о якобы «кознях» «Газпрома» не просто голословны и безосновательны, но и являются прямой клеветой», — заявил эксперт.

И в такой «демонизации Москвы» заинтересованы не только в Европе, но и в других государствах Запада, в первую очередь в США, отметил Данюк.

«Цель западного мира — создание образа РФ как токсичного партнёра, который якобы пытается использовать энергетику в качестве инструмента политического давления. Однако на деле это совершенно не так — Россия выполняет все взятые на себя обязательства по поставкам газа. И российские власти идут по правильному пути, развенчивая западные обвинения и мифы», — заключил аналитик.