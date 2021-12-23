Путин заявил об отсутствии вины «Газпрома» в резком росте цен на газ в Европе

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Президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции заявил, что вины «Газпрома» в резком росте цен на газ в Европе нет.
Путин заявил об отсутствии вины «Газпрома» в резком росте цен на газ в Европе
  • Reuters

«Конечно, нет», — сказал Путин, отвечая на вопрос, виноват ли «Газпром» в росте цен.

По его словам, заявления об этом — «это попытка с ног на голову всё опять поставить».

«Врут всё время. Тень на плетень наводят. «Газпром» поставляет весь объём, который запрашивают наши контрагенты по имеющимся контрактам. И не только весь объём, но увеличил поставку, по-моему, чуть ли не на 12% или на 20% в дальнее зарубежье», — отметил российский лидер.

RT ведёт трансляцию пресс-конференции.

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