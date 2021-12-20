Санкционный потенциал: почему в сенате США выступили за ограничения в отношении «Северного потока — 2»

Сенатор-республиканец Тед Круз призвал верхнюю палату американского конгресса «подавляющим большинством» проголосовать за рестрикции в отношении «Северного потока — 2». Он подчеркнул, что это необходимо сделать, если законодатели «ценят национальную безопасность и готовы противостоять» президенту России. Ранее Круз добился от демократического большинства в сенате США проведения голосования по его законопроекту о дополнительных ограничениях против газопровода, которое должно пройти до 14 января. Эксперты допускают, что этот документ может получить одобрение обеих палат конгресса и попасть на подпись Джо Байдену. Однако итоговое решение главы Белого дома будет зависеть от множества факторов, прежде всего внутриполитических, считают аналитики. При этом, по их словам, санкционный потенциал Вашингтона практически исчерпан.

Сенатор-республиканец Тед Круз призвал верхнюю палату конгресса США «подавляющим большинством» проголосовать за санкционные ограничения против «Северного потока — 2».

«Крупная победа: когда сенат вновь соберётся на заседание, мы наконец-то сможем проголосовать в поддержку санкций против путинского трубопровода. Если сенаторы ценят национальную безопасность и готовы противостоять (Владимиру. — RT) Путину, мы должны подавляющим большинством одобрить санкции против «Северного потока — 2», — написал он на своей странице в Twitter.

🚨🚨Major victory: When the Senate reconvenes, we'll finally have a vote on sanctioning Putin's pipeline. And if senators value national security & are willing to stand up to Putin, we should vote overwhelmingly to sanction NordStream2. https://t.co/RsNW5kKQQ9 — Ted Cruz (@tedcruz) December 18, 2021

Таким образом Круз прокомментировал статью американского издания Politico, в которой сообщается, что республиканец согласился «перестать препятствовать утверждению кандидатур на 32 правительственные должности» в обмен на проведение до 14 января в сенате голосования по его законопроекту о санкциях в отношении трубопровода.

Как пишет Politico, такая стратегия Круза «себя оправдала — по крайней мере, на данный момент».

«В рамках соглашения, достигнутого им с (лидером демократического большинства в верхней палате конгресса. — RT) Шумером, сенат проголосует по его закону о санкциях против трубопровода до 14 января. Круз заявил, что откажется от дополнительных ограничений в том случае, если (его. — RT) законопроект будет одобрен в сенате и попадёт (на рассмотрение. — RT) в палату представителей и на стол президенту», — говорится в статье.

О том, что Круз добился от демократического большинства в сенате проведения голосования по его законопроекту в январе, заявил и лидер демократов в верхней палате Чак Шумер.

Как говорится на сайте конгресса США, инициатива Круза о санкциях против «Северного потока — 2» была представлена в сенат 18 декабря. В документе речь идёт о введении рестрикций в отношении организаций, ответственных за планирование, строительство или эксплуатацию трубопровода, а также служащих этих организаций. Кроме того, законопроект предусматривает пересмотр конгрессом решения об отмене санкций, относящихся к «Северному потоку — 2», в соответствии с законом «О противодействии противникам Америки посредством санкций (CAATSA. — RT)».

Ранее Круз сетовал на то, что администрация Байдена якобы «защищает» российско-европейский энергопроект.

«Северный поток — 2» позволяет Путину осуществлять поставки газа в Европу в обход Украины, подвергая наших украинских союзников — и всю Европу — российской агрессии», — написал американский политик в Twitter 14 декабря.

Nord Stream 2 allows Putin to circumvent Ukraine to deliver gas to Europe, exposing our Ukrainian allies - and the rest of Europe - to Russian aggression. Ukraine's President couldn't be clearer. The Biden admin is nevertheless protecting Putin's pipeline. https://t.co/e5PTFMSyZW — Ted Cruz (@tedcruz) December 14, 2021

«Проявление одержимости»

Стоит отметить, что законопроект Круза — это не первая инициатива в конгрессе США, призванная помешать реализации и запуску «Северного потока — 2».

Так, в ноябре группа республиканцев выступила за отмену «опасных решений» администрации США, связанных с отказом от введения, по их мнению, критически важных санкций в отношении газопровода. Как они заявили, не поддаётся объяснению то, почему Белый дом до сих пор не переосмыслил своё решение «дать трубопроводу зелёный свет».

Наложить новые ограничения на проект американские законодатели предлагали и в сентябре. По их мнению, глава Белого дома Джо Байден должен ввести рестрикции в отношении «любой организации», которая отвечает за планирование, строительство или эксплуатацию «Северного потока — 2», или организации-преемника, а также «любого другого корпоративного должностного лица или основного акционера с контрольным пакетом акций организации». Кроме того, конгрессмены предлагали запретить выдачу американских виз и въезд в США лицам, связанным с реализацией проекта, а также блокировать их собственность и компании в Соединённых Штатах.

Строительство «Северного потока – 2»

© Nord Stream 2 / Aксель Шмидт

Напомним, США последовательно выступают против реализации проекта «Северный поток — 2». На основании так называемого закона о защите европейской энергетической безопасности (PEESA), принятого ещё в 2019 году, Вашингтон неоднократно вводил санкции против физических и юридических лиц, задействованных в строительстве газопровода.

Так, 23 ноября в рамках PEESA Минфин США принял решение об очередных рестрикциях в отношении компании Transadria и судна Marlin за их причастность к «Северному потоку — 2».

В МИД России заявили, что введённые Вашингтоном ограничения выглядят «как проявление уже настоящей одержимости». По словам официального представителя российского внешнеполитического ведомства Марии Захаровой, проект носит «исключительно коммерческий характер» и является крайне важным «для стабильного энергообеспечения и поддержания конкурентоспособности Германии и Евросоюза в целом». Она также отметила, что односторонние рестрикции против России нелегитимны и вредят в том числе союзникам США — Германии и ЕС. Захарова подчеркнула, что на интересы своих же коллег в Вашингтоне, «мягко говоря, в принципе не обращают внимания и мало ими озабочены».

Как заявил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов в интервью американскому журналу Newsweek, санкции и другие угрозы в адрес участников реализации «Северного потока — 2» — проявление недобросовестной конкуренции. Антонов также отметил, что выбор источников энергоснабжения должен оставаться за европейскими потребителями, включая ФРГ.

«Рестрикционный режим»

По мнению экспертов, законопроект Теда Круза, инициативы других конгрессменов, а также последние действия Белого дома, направленные против «Северного потока —2», говорят о том, что Вашингтон по-прежнему рассматривает санкции как эффективный инструмент давления.

«Санкционная повестка, по мнению многих конгрессменов и представителей Белого дома, не должна никуда уходить. За счёт различного рода инициатив для президента создаётся возможность отменять и сдерживать наиболее радикальные предложения, оставляя при этом пространство для введения ещё каких-либо мер ограничительного характера», — пояснил в интервью RT политолог Александр Асафов.

Кроме того, он не исключает, что законопроект Круза о санкциях против «Северного потока — 2» может пройти сенат, палату представителей и попасть на подпись Байдену.

«Такая возможность есть, и об этом американский истеблишмент хочет дать сигнал России в надежде, что она изменит свой внешнеполитический курс в более выгодную для США сторону. Однако подпишет этот документ Байден или нет — большой вопрос, это будет зависеть от текущей внутриполитической обстановки и внешнеполитической ситуации», — сказал Асафов.

По его словам, санкции против «Северного потока — 2», планируемые или действующие, — свидетельства применения Вашингтоном методов недобросовестной конкуренции.

«Причём необходимость их введения объясняется преимущественно политическими причинами. В данном случае вся риторика, касающаяся «Северного потока — 2», нацелена на то, чтобы обеспечить доминирование на европейском углеводородном и энергетическом рынках американских поставщиков, у которых достаточно амбициозные планы на экспорт в Европу СПГ, который дороже российского газа», — отметил Асафов.

В свою очередь, директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта при МГУ Юрий Рогулёв обращает внимание на то, что, предлагая новые санкции против «Северного потока — 2», Круз хочет нанести удар не только по энергопроекту, но и по имиджу Байдена.

«Сенатор фактически выступает против обещания главы Белого дома не применять рестрикции в отношении оператора газопровода — компании Nord Stream 2 AG. Сам Круз с юга, это газодобывающий регион, которому введение в эксплуатацию «Северного потока — 2» крайне невыгодно», — отметил эксперт в беседе с RT.

Сенатор Тед Круз

AP

© Chip Somodevilla

Впрочем, как полагает Рогулёв, «санкционный потенциал Вашингтона практически исчерпан».

«Режим рестрикций и экономические ограничения американской стороны небеспредельны. По мере своего расширения санкции США начинают задевать интересы американской экономики, поэтому Вашингтон не сможет остановить «Северный поток — 2», — заключил Рогулёв.