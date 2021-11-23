В Госдепе заявили о намерении США продолжить вводить санкции против «Северного потока — 2»

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Соединённые Штаты продолжат реализовывать ограничительные меры против газопровода «Северный поток — 2». Об этом заявил официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс.
В Госдепе заявили о намерении США продолжить вводить санкции против «Северного потока — 2»
  • © Nord Stream 2 / Nikolai Ryutin

«Мы продолжаем противостоять «Северному потоку — 2», продолжаем считать его опасным», — заявил он.

Прайс напомнил про работу с властями Украины и Германии над пакетом мер, который позволит «смягчить» влияние газопровода. 

Ранее Минфин США в соответствии с законом о защите европейской энергетической безопасности (PEESA) ввёл ограничительные меры против компании Transadria и судна Marlin за их причастность к «Северному потоку — 2».

23 ноября госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что администрация Соединённых Штатов введёт новые санкции против причастных к реализации «Северного потока — 2».

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