Блинкен объявил о санкциях против причастных к «Северному потоку — 2» судов и компании

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Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что администрация Соединённых Штатов введёт санкции по отношению к двум судам и одной связанной с Россией компании, которые принимают участие в реализации газопровода «Северный поток — 2».

«К Transadria Ltd. будут применены санкции,... а её судно «Марлин» будет обозначено как собственность, подлежащая блокировке», — приводит РИА Новости сообщение.

Название второго судна Блинкен не упомянул.

Ранее в Европарламенте потребовали защитить граждан ЕС от возможных санкций США против «Северного потока — 2».

Однако 23 сентября палата представителей конгресса США одобрила поправку к проекту оборонного бюджета на 2022 финансовый год, которая предполагает новые санкции против «Северного потока — 2».

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