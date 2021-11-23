Блинкен объявил о санкциях против причастных к «Северному потоку — 2» судов и компании
«К Transadria Ltd. будут применены санкции,... а её судно «Марлин» будет обозначено как собственность, подлежащая блокировке», — приводит РИА Новости сообщение.
Название второго судна Блинкен не упомянул.
Ранее в Европарламенте потребовали защитить граждан ЕС от возможных санкций США против «Северного потока — 2».
Однако 23 сентября палата представителей конгресса США одобрила поправку к проекту оборонного бюджета на 2022 финансовый год, которая предполагает новые санкции против «Северного потока — 2».