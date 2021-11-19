В ЕП потребовали защитить граждан ЕС от возможных санкций США против «Северного потока — 2»

Депутат Европарламента от Германии Каролин Браунсбергер-Рейнхольд потребовала пояснить, как Европейская комиссия намерена защищать интересы граждан ЕС, если Соединённые Штаты введут санкции против газопровода «Северный поток — 2». С обращением политика, направленным в адрес Еврокомиссии, ознакомился RT.

«Какие действия предлагает предпринять комиссия для защиты граждан, предприятий и рабочих мест Евросоюза от противоречащих международному праву потенциальных санкций?» — говорится в документе.

В своём обращении европарламентарий отметила, что ЕК неоднократно выступала против введения ограничений в отношении европейских компаний, ведущих законный бизнес, и уведомляла об этом Вашингтон.

Однако 23 сентября палата представителей конгресса США одобрила поправку к проекту оборонного бюджета на 2022 финансовый год, которая предполагает новые санкции против «Северного потока — 2».

При этом сенат рассматривает вопрос о рестрикциях с 2015 года, напомнила Браунсбергер-Рейнхольд.

По её словам, если обе палаты поддержат законопроект, «радикальные американские санкции» лягут дополнительным грузом на энергетические рынки, которые в отопительный сезон и так с трудом справляются со спросом.

«Это чревато серьёзным ущербом интересам ЕС, независимо от того, кто какую позицию занимает по «Северному потоку — 2», — заявила депутат.

Она также подчеркнула, что отдельные домохозяйства, экономика в целом и занятость уже страдают от последствий высоких цен на энергию.

В ноябре группа американских сенаторов предложила включить в законопроект об оборонном бюджете поправку о санкциях против «Северного потока — 2».

В настоящий момент сенат США рассматривает свою версию проекта. После того как обе палаты представят свои разработки, комиссия согласует их в один документ и отправит на голосование конгресса. Затем он будет направлен на подпись президенту.

Депутаты Европарламента уже не раз выражали обеспокоенность в связи с возможными американскими санкциями. Ранее представитель ФРГ Дитмар Костер заявил, что они могут повлиять на поставки российского газа в Европу и усугубить положение дел в сфере энергетики.