В ЕП подняли вопрос о поставках газа из России в Европу на фоне возможных санкций США

Депутат Европарламента от Германии Дитмар Костер выразил обеспокоенность ситуацией с возможным введением США санкций в отношении импорта газа в ЕС по «Северному потоку — 2». По словам политика, это может стать причиной проблем с поставками российского газа в Европу, что, в свою очередь, усугубит и без того сложное положение дел в сфере энергетики. Свою позицию политик сформулировал в обращении к Еврокомиссии. RT ознакомился с документом.

По словам Костера, в свете увеличения цен на энергоносители у граждан европейских стран (в частности, у домохозяйств с низким уровнем дохода) «есть существенные и правомерные опасения». Политик констатировал, что, несмотря на растущий спрос, объёмы поставок газа в ЕС со стороны ряда государств в первой половине 2021 года были ниже, чем за аналогичный период 2020-го.

«Данные исследований показывают, что за рассматриваемый период импорт газа увеличился только из России и Алжира», — уточнил Костер.

При этом он отметил, что сжиженный углеводородный газ из США, о котором до недавнего времени говорили как о «газе свободы», в основном поставляется на азиатский рынок, где его можно дороже продать.

Парламентарий напомнил, что 23 сентября палата представителей США одобрила новые положения о рестрикциях в отношении импорта газа в ЕС из России, связанных с завершённым строительством газопровода «Северный поток — 2».

«Ожидается, что санкции вступят в силу в конце года и вызовут новые проблемы со снабжением и рост цен», — заявил евродепутат.

В связи с этим Костер поинтересовался, как в ЕК оценивают угрозу санкций и планируют ли политики обсудить этот вопрос в рамках отношений с США.

Ранее старший республиканец комитета по иностранным делам палаты представителей конгресса США Майкл Маккол призвал к санкциям в отношении России на основании того, что Москва якобы желает воспользоваться энергетическим кризисом в Европе.