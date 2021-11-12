В Европарламенте возмутились высказыванием замглавы ЕК о «Газпроме»

Депутат Европарламента от Польши Збигнев Кузьмюк раскритиковал позицию заместителя главы Еврокомиссии Франса Тиммерманса, который ранее заявил, что Россия выполняет свои обязательства по поставкам газа в ЕС. Парламентарий направил в ЕК обращение по этому поводу, с документом ознакомился RT.

По словам Кузьмюка, заявление Тиммерманса «снимает ответственность» с российской компании «Газпром» за резкий рост цен на газ в Европе.

Депутат убеждён, что позиция замглавы ЕК «представляется ещё более сомнительной» в свете октябрьского сообщения Еврокомиссии о необходимости расследовать случаи возможного неконкурентного поведения на энергетическом рынке.

В связи с этим Кузьмюк потребовал пояснить высказывание политика.

«Не могла бы Еврокомиссия объяснить, на каком основании заместитель председателя ЕК Франс Тиммерманс освободил «Газпром» от ответственности за ситуацию на газовом рынке ЕС?» — говорится в документе.

В середине октября Тиммерманс заявил, что Россия выполняет договорённости по поставкам газа, и у Еврокомиссии нет причин считать, что Москва занимается манипулированием на энергетическом рынке или оказывает на него давление.

В Кремле неоднократно подчёркивали, что Россия не нарушает обязательств, выполняет их чётко и даже с превышением.