В Европарламенте возмутились высказыванием замглавы ЕК о «Газпроме»

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Юлия Гуреева
Депутат Европарламента от Польши Збигнев Кузьмюк раскритиковал позицию заместителя главы Еврокомиссии Франса Тиммерманса, который ранее заявил, что Россия выполняет свои обязательства по поставкам газа в ЕС. Парламентарий направил в ЕК обращение по этому поводу, с документом ознакомился RT.
В Европарламенте возмутились высказыванием замглавы ЕК о «Газпроме»
  • © FREDERICK FLORIN
  • AFP

По словам Кузьмюка, заявление Тиммерманса «снимает ответственность» с российской компании «Газпром» за резкий рост цен на газ в Европе.

Депутат убеждён, что позиция замглавы ЕК «представляется ещё более сомнительной» в свете октябрьского сообщения Еврокомиссии о необходимости расследовать случаи возможного неконкурентного поведения на энергетическом рынке.

В связи с этим Кузьмюк потребовал пояснить высказывание политика.

«Не могла бы Еврокомиссия объяснить, на каком основании заместитель председателя ЕК Франс Тиммерманс освободил «Газпром» от ответственности за ситуацию на газовом рынке ЕС?» — говорится в документе.

В середине октября Тиммерманс заявил, что Россия выполняет договорённости по поставкам газа, и у Еврокомиссии нет причин считать, что Москва занимается манипулированием на энергетическом рынке или оказывает на него давление. 

В Кремле неоднократно подчёркивали, что Россия не нарушает обязательств, выполняет их чётко и даже с превышением.

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