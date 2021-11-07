В Совфеде заявили о значимости «Северного потока — 2» для Европы

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Анастасия Румянцева
Сенатор Ольга Ковитиди, член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, прокомментировала в беседе с RT сообщение о том, что премьер-министр германской федеральной земли Бавария Маркус Зёдер порекомендовал как можно быстрее ввести в эксплуатацию газопровод «Северный поток — 2».
В Совфеде заявили о значимости «Северного потока — 2» для Европы
  • © Алексей Майшев
  • РИА Новости

По словам Ковитиди, подобное заявление актуально не только для Германии. 

«Европейцы чётко осознают значимость газопровода «Северный поток — 2» для всей Европы, ведь зима близко, а цены на газ кусаются», — подчеркнула сенатор.

Парламентарий добавила, что Россия является надёжным партнёром и готова исполнить все свои обязательства.

При этом она напомнила, что для ввода в эксплуатацию газопровода должен закончиться процесс сертификации оператора «Северного потока — 2».

Ранее Зёдер порекомендовал как можно быстрее ввести в эксплуатацию газопровод «Северный поток — 2». 

Он также добавил, что в преддверии холодной зимы люди ждут скорого решения этого вопроса.

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