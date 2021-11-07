В Совфеде заявили о значимости «Северного потока — 2» для Европы
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- РИА Новости
По словам Ковитиди, подобное заявление актуально не только для Германии.
«Европейцы чётко осознают значимость газопровода «Северный поток — 2» для всей Европы, ведь зима близко, а цены на газ кусаются», — подчеркнула сенатор.
Парламентарий добавила, что Россия является надёжным партнёром и готова исполнить все свои обязательства.
При этом она напомнила, что для ввода в эксплуатацию газопровода должен закончиться процесс сертификации оператора «Северного потока — 2».
Ранее Зёдер порекомендовал как можно быстрее ввести в эксплуатацию газопровод «Северный поток — 2».
Он также добавил, что в преддверии холодной зимы люди ждут скорого решения этого вопроса.