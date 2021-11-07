В Германии призвали скорее ввести в эксплуатацию «Северный поток — 2»

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Премьер-министр германской федеральной земли Бавария Маркус Зёдер порекомендовал как можно быстрее ввести в эксплуатацию газопровод «Северный поток — 2». Об этом он сообщил в интервью медиагруппе Funke.

«Целесообразно в скором времени запустить «Северный поток — 2», чтобы привести в норму цены на газ», — приводит РИА Новости его слова.

Он также добавил, что в преддверии холодной зимы люди ждут скорого решения этого вопроса.

«Северный поток — 2» был бы надёжной основой для стабильного поступления газа в Германию», — резюмировал Зёдер.

Ранее сообщалось, что России может потребоваться ещё несколько месяцев для запуска газопровода «Северный поток — 2».

В Министерстве экономики Германии заявили, что процесс сертификации оператора «Северного потока — 2» продолжается, дату завершения процедуры там пока назвать не могут.

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