Bloomberg: для запуска «Северного потока — 2» может потребоваться ещё несколько месяцев

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России может потребоваться ещё несколько месяцев для запуска газопровода «Северный поток — 2».
Bloomberg: для запуска «Северного потока — 2» может потребоваться ещё несколько месяцев
  • Reuters

Об этом пишет Bloomberg.

Строительство газопровода «Северный поток — 2» было завершено 10 сентября. Первую нитку заполнили техническим газом.

Глава российского МИД Сергей Лавров, комментируя процесс получения разрешения на запуск газопровода «Северный поток — 2», отметил, что по немецкому законодательству это может занять четыре месяца.

Как пишет издание, речь идёт о дате 8 января 2022 года. После этого документы в течение двух месяцев будут изучать в ЕК. Ввод «Северного потока — 2» в эксплуатацию может затянуться до 8 мая, поскольку у Еврокомиссии есть право продлить рассмотрение ещё на два месяца.

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