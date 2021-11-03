Bloomberg: для запуска «Северного потока — 2» может потребоваться ещё несколько месяцев

России может потребоваться ещё несколько месяцев для запуска газопровода «Северный поток — 2».

Об этом пишет Bloomberg.

Строительство газопровода «Северный поток — 2» было завершено 10 сентября. Первую нитку заполнили техническим газом.

Глава российского МИД Сергей Лавров, комментируя процесс получения разрешения на запуск газопровода «Северный поток — 2», отметил, что по немецкому законодательству это может занять четыре месяца.

Как пишет издание, речь идёт о дате 8 января 2022 года. После этого документы в течение двух месяцев будут изучать в ЕК. Ввод «Северного потока — 2» в эксплуатацию может затянуться до 8 мая, поскольку у Еврокомиссии есть право продлить рассмотрение ещё на два месяца.