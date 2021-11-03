В Минэкономики Германии прокомментировали процесс сертификации «Северного потока — 2»

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В Министерстве экономики Германии сообщили, что процесс сертификации оператора «Северного потока — 2» продолжается, дату завершения процедуры там пока назвать не могут.
В Минэкономики Германии прокомментировали процесс сертификации «Северного потока — 2»
  • Reuters

«Известный процесс сертификации в Федеральном сетевом агентстве продолжается, я не могу назвать даты», — сказала на брифинге представитель министерства Беате Барон. Её слова приводит РИА Новости.

Она добавила, что процедура, начатая в сентябре, может продолжаться до четырёх месяцев.

Ранее Минэкономики Германии заявило, что сертификация газопровода «Северный поток — 2» не создаст угрозы поставкам газа в ФРГ. В бундестаге выступили за скорейший ввод в эксплуатацию трубопровода в связи с высоким спросом на газ.

Первую нитку магистрали в середине октября заполнили техническим газом, объём которого составил около 177 млн куб. м.

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