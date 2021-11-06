В Европарламенте обвинили Россию в манипуляции ситуацией на рынке газа

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Ксения Калинкина
Депутат Европейского парламента от Польши Косма Злотовский заявил, что Россия якобы манипулирует ситуацией на рынке газа в ЕС для получения экономической и политической выгоды. Свою позицию политик попытался аргументировать в обращении к Еврокомиссии, с которым ознакомился RT.
В Европарламенте обвинили Россию в манипуляции ситуацией на рынке газа
  • Reuters

По словам Злотовского, российская компания «Газпром» через своё дочернее предприятие Gazprom Germania «контролирует восемь подземных газовых хранилищ в пяти европейских странах». Как предположил депутат, так Москве проще «манипулировать предложением» и влиять на цены на топливо в Европе.

В свете этого политик обратился к Еврокомиссии с несколькими вопросами. В частности, он поинтересовался, не несёт ли «реальной угрозы энергетической безопасности ЕС» текущее положение, при котором ряд хранилищ находятся «под контролем «Газпрома».

«Считает ли Еврокомиссия, что манипулирование Россией предложением газа для извлечения экономической и политической выгоды представляет собой злоупотребление доминирующим положением на внутреннем рынке?» — также спросил у ЕК Злотовский.

Ранее Владимир Путин подчеркнул, что Москва не заинтересована «в бесконечном росте цен на энергоресурсы, в том числе и на газ», так как это может иметь определённые последствия и для российской стороны.

В свою очередь, замглавы Европейской комиссии Франс Тиммерманс в середине октября заявил, что «Газпром» полностью выполняет долгосрочные контракты по поставкам газа в ЕС и не занимается манипулированием ценами на рынке. 

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