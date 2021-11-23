Минфин США ввёл санкции против компании и судна за причастность к «Северному потоку — 2»
- Reuters
На сайте американского ведомства сообщается, что под рестрикции подпадает зарегистрированная на Кипре компания Transadria, а также судно Marlin, которое ходит под флагом России.
В октябре замглавы казначейства США Уолли Адейемо во время выступления на слушаниях в банковском комитете заявил, что Министерство финансов намерено «привлечь «Газпром» к ответственности» за действия, нарушающие американские санкции.
23 ноября госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что администрация Соединённых Штатов введёт новые санкции против причастных к реализации «Северного потока — 2».
Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что новые санкции являются примером недобросовестной конкуренции, а в Кремле это решение назвали незаконным и неправильным, особенно на фоне напряжённых попыток развивать утраченный ранее диалог.
Вместе с тем «Нафтогаз Украины» приветствовал решение США о новых санкциях.