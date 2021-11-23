Минфин США ввёл санкции против компании и судна за причастность к «Северному потоку — 2»

Минфин США ввёл ограничительные меры против компании Transadria и судна Marlin за их причастность к «Северному потоку — 2», санкции вводятся в соответствии с законом о защите европейской энергетической безопасности (PEESA).

На сайте американского ведомства сообщается, что под рестрикции подпадает зарегистрированная на Кипре компания Transadria, а также судно Marlin, которое ходит под флагом России.

В октябре замглавы казначейства США Уолли Адейемо во время выступления на слушаниях в банковском комитете заявил, что Министерство финансов намерено «привлечь «Газпром» к ответственности» за действия, нарушающие американские санкции.

23 ноября госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что администрация Соединённых Штатов введёт новые санкции против причастных к реализации «Северного потока — 2».

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что новые санкции являются примером недобросовестной конкуренции, а в Кремле это решение назвали незаконным и неправильным, особенно на фоне напряжённых попыток развивать утраченный ранее диалог.

Вместе с тем «Нафтогаз Украины» приветствовал решение США о новых санкциях.