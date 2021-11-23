Антонов счёл неприемлемыми новые санкции на «Северный поток — 2»
«Диалог через санкции неприемлем и нарушает международное право», — сказано в заявлении Антонова, обнародованном на странице дипмиссии в Facebook.
Он отметил, что все попытки, направленные против российского нефтегазового экспорта в Европу рассматриваются посольством как недобросовестная конкуренция, проводимая не по принципам свободного рынка.
Посол подчеркнул, что администрация США уже в течение нескольких лет пытается усложнить российско-европейское энергетическое сотрудничество.
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен объявил о санкциях против причастных к «Северному потоку — 2» судов и компании.
23 сентября палата представителей конгресса США одобрила поправку к проекту оборонного бюджета на 2022 финансовый год, которая предполагает новые санкции против «Северного потока — 2».