Антонов счёл неприемлемыми новые санкции на «Северный поток — 2»

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что новые санкции США касательно «Северного потока — 2» являются примером недобросовестной конкуренции.

«Диалог через санкции неприемлем и нарушает международное право», — сказано в заявлении Антонова, обнародованном на странице дипмиссии в Facebook.

Он отметил, что все попытки, направленные против российского нефтегазового экспорта в Европу рассматриваются посольством как недобросовестная конкуренция, проводимая не по принципам свободного рынка.

Посол подчеркнул, что администрация США уже в течение нескольких лет пытается усложнить российско-европейское энергетическое сотрудничество.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен объявил о санкциях против причастных к «Северному потоку — 2» судов и компании.

23 сентября палата представителей конгресса США одобрила поправку к проекту оборонного бюджета на 2022 финансовый год, которая предполагает новые санкции против «Северного потока — 2».