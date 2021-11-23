Песков назвал незаконными и неправильными новые санкции США по «Северному потоку — 2»

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал заявление госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что администрация Соединённых Штатов введёт санкции в отношении двух судов и одной связанной с Россией компании, которые принимают участие в реализации газопровода «Северный поток — 2».

Он заявил, что «санкции по «Северному потоку» — это продолжение вот этого санкционного языка, от которого никак упорно не хочет отказываться Вашингтон».

По его словам, это «излюбленный язык Вашингтона».

«Разумеется, это то, к чему мы относимся крайне негативно, мы не раз об этом говорили. Но опять же считаем это незаконным, неправильным, тем более на фоне таких напряжённых попыток развивать утраченный ранее диалог», — сообщил пресс-секретарь.

Ранее Блинкен заявил, что администрация Соединённых Штатов введёт санкции в отношении двух судов и одной связанной с Россией компании, которые принимают участие в реализации газопровода «Северный поток — 2».

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что новые санкции США против «Северного потока — 2» являются примером недобросовестной конкуренции.

Также заявление госсекретаря США о санкциях прокомментировал в беседе с RT член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик.