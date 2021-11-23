В ГД назвали наплевательским отношение США к ЕС из-за санкций по «Северному потоку — 2»

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Анастасия Румянцева
Член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик прокомментировал в беседе с RT заявление госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что администрация Соединённых Штатов введёт санкции в отношении двух судов и одной связанной с Россией компании, которые принимают участие в реализации газопровода «Северный поток — 2».
В ГД назвали наплевательским отношение США к ЕС из-за санкций по «Северному потоку — 2»
  • Reuters

«Очень символично, что санкции против причастных к «Северному потоку — 2» судов господин Блинкен решил озвучить именно тогда, когда в Европе наступило похолодание, дефицит топлива продолжает расти, а европейские граждане с нетерпением ждут начала поставок газа через «Северный поток — 2», — подчеркнул депутат.

Он отметил, что газопровод «Северный поток — 2» призван обеспечить высокую надёжность поставок российского газа в Европу.

«Это приобретает особую важность сейчас, когда Европа страдает от энергокризиса, цены на энергоносители повышаются в разы, а добыча газа в европейских странах падает. Говоря о санкциях, США не только проявляют недобросовестную конкуренцию, но и в очередной раз демонстрируют своё наплевательское отношение к европейским странам, которые очень нуждаются в газе», — заключил Белик.

Ранее Блинкен заявил, что администрация Соединённых Штатов введёт санкции в отношении двух судов и одной связанной с Россией компании, которые принимают участие в реализации газопровода «Северный поток — 2».

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что новые санкции США против «Северного потока — 2» являются примером недобросовестной конкуренции.

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