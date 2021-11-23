В Госдуме осудили намерение США ввести санкции против причастных к «Северному потоку — 2» судов

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Анастасия Румянцева
Председатель комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Гутенёв прокомментировал в беседе с RT заявление госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что администрация Соединённых Штатов введёт санкции в отношении двух судов и одной связанной с Россией компании, которые принимают участие в реализации газопровода «Северный поток — 2».
В Госдуме осудили намерение США ввести санкции против причастных к «Северному потоку — 2» судов
  • РИА Новости

«Мы уже привыкли к нарушению и принципов международного права, и правил Всемирной торговой организации, но, как показала практика, эти усилия тщетны. Собака лает — караван идёт», — отметил Гутенёв.

По его словам, попытки задержать и осложнить введение на полную мощность «Северного потока — 2» ещё будут.

«Но, тем не менее, те экономические выгоды, которые от этого получает Евросоюз (не только ценовые, но и с точки зрения энергобезопасности), я уверен, перевесят эти попытки... Абсолютно уверен, что каких-то серьёзных последствий это не вызовет. Однако то, что нам нужно внимательно фиксировать все недружественные шаги не только со стороны зарубежных государств, но и со стороны отдельных персонажей, — мне кажется, это было бы правильно», — заключил парламентарий.

Ранее Блинкен заявил, что администрация Соединённых Штатов введёт санкции в отношении двух судов и одной связанной с Россией компании, которые принимают участие в реализации газопровода «Северный поток — 2».

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что новые санкции США против «Северного потока — 2» являются примером недобросовестной конкуренции.

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