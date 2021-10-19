В сенате США обсудили «нарушение американских санкций» со стороны «Газпрома»

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Министерство финансов США намерено «привлечь «Газпром» к ответственности» за действия, нарушающие американские санкции. Такое заявление во время слушаний в сенате сделал Уолли Адейемо, который занимает пост замглавы казначейства.
В сенате США обсудили «нарушение американских санкций» со стороны «Газпрома»
  • Reuters
  • © Maxim Shemetov

На слушаниях в банковском комитете сенатор Патрик Туми задал Адейемо вопросы относительно «Северного потока — 2» и оператора газопровода Nord Stream AG.

Конгрессмен спросил, почему администрация США не вводит ограничительные меры против оператора и признаёт ли Минфин тот факт, что энергетический проект, в частности, реализуется «Газпромом».

«Мы работаем с вами в этом комитете, чтобы привлечь «Газпром» к ответственности за его действия, которые нарушают наши санкции», — сказал Адейемо, выступление которого транслировал CNBC.

При этом он не конкретизировал, о каких «нарушениях» идёт речь.

21 июля замгоссекретаря США по делам Европы и Евразии Виктория Нуланд заявила, что Соединённые Штаты достигли договорённости с Германией по «Северному потоку — 2».

Как писала газета Politico, американская администрация не собирается вводить санкции в отношении газопровода, как того добивается конгресс.

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