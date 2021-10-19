В сенате США обсудили «нарушение американских санкций» со стороны «Газпрома»
- Reuters
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На слушаниях в банковском комитете сенатор Патрик Туми задал Адейемо вопросы относительно «Северного потока — 2» и оператора газопровода Nord Stream AG.
Конгрессмен спросил, почему администрация США не вводит ограничительные меры против оператора и признаёт ли Минфин тот факт, что энергетический проект, в частности, реализуется «Газпромом».
«Мы работаем с вами в этом комитете, чтобы привлечь «Газпром» к ответственности за его действия, которые нарушают наши санкции», — сказал Адейемо, выступление которого транслировал CNBC.
При этом он не конкретизировал, о каких «нарушениях» идёт речь.
21 июля замгоссекретаря США по делам Европы и Евразии Виктория Нуланд заявила, что Соединённые Штаты достигли договорённости с Германией по «Северному потоку — 2».
Как писала газета Politico, американская администрация не собирается вводить санкции в отношении газопровода, как того добивается конгресс.