«Нафтогаз Украины» приветствует новые санкции США по «Северному потоку — 2»

В компании «Нафтогаз Украины» отреагировали на сообщение о том, что администрация США введёт санкции в отношении двух судов и одной связанной с Россией компании, которые принимают участие в реализации «Северного потока — 2».

«Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» приветствует решение США о включении в санкционный список двух судов и связанной с Россией компании Transadria Ltd., участвующих в проекте «Северный поток 2», — приводит РИА Новости заявление компании.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что администрация Соединённых Штатов введёт санкции в отношении двух судов и одной связанной с Россией компании, которые принимают участие в реализации газопровода «Северный поток — 2».

Заявление госсекретаря США о санкциях прокомментировал в беседе с RT член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик.