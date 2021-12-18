Антонов назвал санкции в отношении «Северного потока — 2» недобросовестными

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Российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов в интервью американскому журналу Newsweek назвал рестрикции в отношении участников строительства газопровода «Северный поток — 2» проявлением недобросовестной конкуренции.
Антонов назвал санкции в отношении «Северного потока — 2» недобросовестными
  • globallookpress.com
  • © Stefan Sauer/dpa

«Санкции и другие угрозы в отношении членов этого консорциума используются для недобросовестной конкуренции», — заявил дипломат, отметив, что «Северный поток — 2» является исключительно коммерческим проектом.

По его словам, выбор источников энергоснабжения должен оставаться за европейскими потребителями, включая ФРГ.

«Россия готова поставлять столько газа, сколько потребуется потребителям», — подчеркнул Антонов.

10 сентября в «Газпроме» сообщили о завершении строительства трансбалтийского газопровода «Северный поток — 2».

В октябре в компании сообщили, что первая нитка газопровода заполнена техническим газом.

Позднее Федеральное сетевое агентство Германии сообщило о приостановке сертификации Nord Stream 2 AG как независимого оператора трубопровода. В агентстве заявили, что возобновление процедуры сертификации будет возможно только после того, как Nord Stream 2 AG создаст в Германии дочернюю компанию для немецкой части трубопровода.

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