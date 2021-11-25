Посол Украины призвал Германию предусмотреть отказ от российских энергоносителей

Посол Украины в Германии Андрей Мельник призвал новое немецкое правительство после инаугурации сразу сформулировать «кодекс последствий военной интервенции России», в котором будет предусмотрен полный отказ от поставок российских энергоносителей.

Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы призываем правительство ФРГ сразу же после его инаугурации чётко сформулировать кодекс последствий, которые неизбежно повлечёт новая военная интервенция России, включая введение полного эмбарго на импорт российских энергоносителей и болезненной международной изоляции Кремля», — цитирует украинского дипломата «РБК-Украина».

Киев также ожидает от Берлина наращивания политического и экономического давления на Россию, сказал посол.

Мельник ранее также просил Германию добиться вступления Украины в НАТО по причине «исторической ответственности» перед украинским народом.

Вместе с тем в соглашении новой правящей коалиции Германии говорится о готовности новых властей ФРГ к конструктивному диалогу с Россией.