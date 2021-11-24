Новая правящая коалиция ФРГ готова к конструктивному диалогу с Россией

В Германии представили текст соглашения новой правящей коалиции страны, состоящей из Социал-демократической партии Германии, «Зелёных» и либеральной Свободной демократической партии. В документе говорится о готовности новых властей ФРГ к конструктивному диалогу с Россией.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на документ.

«Германо-российские отношения глубоки и разнообразны. Россия к тому же является важным международным игроком. Мы осознаём значение наполненных содержанием стабильных отношений и стремимся к ним... Мы готовы к конструктивному диалогу», — говорится соглашении.

В правящей коалиции добавили, что Германия при их власти будет стремиться создать возможность безвизового режима для определённых групп россиян.

Ранее СМИ писали, что Социал-демократическая партия Германии, «Зелёные» и Свободная демократическая партия опубликуют до 24 ноября соглашение о создании коалиции в будущем правительстве ФРГ.