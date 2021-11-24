Новая правящая коалиция ФРГ готова к конструктивному диалогу с Россией
- AP
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на документ.
«Германо-российские отношения глубоки и разнообразны. Россия к тому же является важным международным игроком. Мы осознаём значение наполненных содержанием стабильных отношений и стремимся к ним... Мы готовы к конструктивному диалогу», — говорится соглашении.
В правящей коалиции добавили, что Германия при их власти будет стремиться создать возможность безвизового режима для определённых групп россиян.
Ранее СМИ писали, что Социал-демократическая партия Германии, «Зелёные» и Свободная демократическая партия опубликуют до 24 ноября соглашение о создании коалиции в будущем правительстве ФРГ.