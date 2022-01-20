Блинкен не считает, что все проблемы вокруг Украины будут решены на встрече с Лавровым

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Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что не ожидает, что все проблемы, связанные с ситуацией вокруг Украины, будут решены во время его встречи с главой МИД России Сергеем Лавровым в Женеве 21 января.
Блинкен не считает, что все проблемы вокруг Украины будут решены на встрече с Лавровым
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«Это сложные вопросы, с которыми мы сталкиваемся, их решение не произойдёт быстро», — приводит ТАСС слова Блинкена.

Он отметил, что не ожидает, что все проблемы будут решены на встрече 21 января.

«Я, конечно, не ожидаю, что мы решим их завтра в Женеве», — добавил Блинкен.

Ранее Блинкен заявил, что встреча с главой МИД России Сергеем Лавровым будет хорошей возможностью для обсуждения прошедших консультаций России с США и НАТО и покажет, есть ли дальнейшая вероятность для консультаций.

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