Байден заявил о решении перебросить силы США в Прибалтику из других стран Европы

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Американский президент Джо Байден заявил, что принял решение перебросить дополнительных военных США, уже находящихся в Европе, в Эстонию, Латвию и Литву.
Байден заявил о решении перебросить силы США в Прибалтику из других стран Европы
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  • © Zuzana Gogova

«Я санкционировал направление дополнительных сил и средств США, уже размещённых в Европе, для укрепления наших балтийских союзников — Эстонии, Латвии и Литвы», — сказал президент США в ходе своего обращения на тему Украины.

Он добавил, что это «оборонительные шаги» со стороны Соединённых Штатов.

По его словам, США не намерены воевать с Россией.

Также Байден заявил, что Вашингтон считает последние действия России началом вторжения на территорию Украины.

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