Байден заявил о решении перебросить силы США в Прибалтику из других стран Европы
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«Я санкционировал направление дополнительных сил и средств США, уже размещённых в Европе, для укрепления наших балтийских союзников — Эстонии, Латвии и Литвы», — сказал президент США в ходе своего обращения на тему Украины.
Он добавил, что это «оборонительные шаги» со стороны Соединённых Штатов.
По его словам, США не намерены воевать с Россией.
Также Байден заявил, что Вашингтон считает последние действия России началом вторжения на территорию Украины.