США считают последние действия России началом вторжения на Украину
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Об этом он сказал в ходе выступления.
«Он создаёт обоснование для того, чтобы пойти гораздо дальше. Это начало российского вторжения на Украину», — цитирует The New York Times Байдена.
Ранее заместитель помощника президента США по национальной безопасности Джон Файнер в эфире телеканала CNN заявил, что Соединённые Штаты рассматривают последние шаги России в отношении Украины как начало «вторжения».