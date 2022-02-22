США считают последние действия России началом вторжения на Украину

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Президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон считает последние действия России началом вторжения на территорию Украины.
США считают последние действия России началом вторжения на Украину
  • Gettyimages.ru
  • © Drew Angerer

Об этом он сказал в ходе выступления.

«Он создаёт обоснование для того, чтобы пойти гораздо дальше. Это начало российского вторжения на Украину», — цитирует The New York Times Байдена.

Ранее заместитель помощника президента США по национальной безопасности Джон Файнер в эфире телеканала CNN заявил, что Соединённые Штаты рассматривают последние шаги России в отношении Украины как начало «вторжения».

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