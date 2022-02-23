Блинкен объявил об отмене встречи с Лавровым 24 февраля

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Госсекретарь США Энтони Блинкен объявил об обмене запланированной на 24 февраля встречи с главой МИД России Сергеем Лавровым в связи с признанием ДНР и ЛНР.
Блинкен объявил об отмене встречи с Лавровым 24 февраля
  • AP
  • © Ina Fassbender

«На прошлой неделе я договорился встретиться с министром иностранных дел России (Сергеем. — RT) Лавровым на этой неделе, 24 февраля, для обсуждения совместных озабоченностей наших стран по вопросам европейской безопасности, но лишь при условии, что Россия не вторгнется на Украину. Поскольку мы видим, что вторжение началось, и Россия продемонстрировала отрицание дипломатии, встреча не имеет смысла», — заявил Блинкен на пресс-конференции.

Он также отметил, что проинформировал Лаврова об отмене встречи.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон считает последние действия России началом вторжения на территорию Украины.

Встреча Блинкена и Лаврова была запланирована на 24 февраля в Женеве.

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