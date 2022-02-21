Лавров анонсировал встречу с госсекретарём США Блинкеном в Женеве 24 февраля

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что проведёт встречу с госсекретарём США Энтони Блинкеном 24 февраля в Женеве.

«С вашего согласия (президента России Владимира Путина. — RT) такая встреча запланирована на нынешней неделе — 24 февраля в Женеве. Будем руководствоваться теми позициями, которые вы утвердили и которые вы отстаиваете в контактах со своими коллегами и которые, конечно же, мы будем на уровне МИД активно продвигать», — заявил он в ходе выступления на заседании Совета безопасности России.

Ранее глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс сообщил, что Блинкен принял предложенную Лавровым дату переговоров в конце следующей недели.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что Россия рассчитывает на продолжение переговоров по гарантиям безопасности.