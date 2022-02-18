МИД России рассчитывает на продолжение переговоров по гарантиям безопасности

Официальный представитель МИД России Мария Захарова по итогам заседания Совета НАТО на уровне министров обороны сообщила, что Россия рассчитывает на продолжение переговоров по гарантиям безопасности.

«Рассчитываем, что переговоры (по гарантиям безопасности. — RT) продолжатся», — говорится в её комментарии на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Захарова добавила, что чёткий ответ на предложения по безопасности Россия от альянса так и не получила.

Россия будет добиваться от США и НАТО честного подхода по теме гарантий безопасности, заявил ранее RT глава российского МИД Сергей Лавров.

До этого российский МИД заявил, что Россия в отсутствие готовности США договариваться о безопасности будет вынуждена реагировать, в том числе и с помощью мер военно-технического характера.

17 февраля стало известно, что США передана реакция России на ранее полученный американский ответ по российскому проекту договора между Россией и Соединёнными Штатами о гарантиях безопасности.