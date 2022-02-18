МИД России рассчитывает на продолжение переговоров по гарантиям безопасности

Короткая ссылка
Официальный представитель МИД России Мария Захарова по итогам заседания Совета НАТО на уровне министров обороны сообщила, что Россия рассчитывает на продолжение переговоров по гарантиям безопасности.
МИД России рассчитывает на продолжение переговоров по гарантиям безопасности
  • Legion-Media

«Рассчитываем, что переговоры (по гарантиям безопасности. — RT) продолжатся», — говорится в её комментарии на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Захарова добавила, что чёткий ответ на предложения по безопасности Россия от альянса так и не получила.

Россия будет добиваться от США и НАТО честного подхода по теме гарантий безопасности, заявил ранее RT глава российского МИД Сергей Лавров.

До этого российский МИД заявил, что Россия в отсутствие готовности США договариваться о безопасности будет вынуждена реагировать, в том числе и с помощью мер военно-технического характера.

17 февраля стало известно, что США передана реакция России на ранее полученный американский ответ по российскому проекту договора между Россией и Соединёнными Штатами о гарантиях безопасности.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить