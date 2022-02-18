МИД России рассчитывает на продолжение переговоров по гарантиям безопасности
- Legion-Media
«Рассчитываем, что переговоры (по гарантиям безопасности. — RT) продолжатся», — говорится в её комментарии на сайте российского внешнеполитического ведомства.
Захарова добавила, что чёткий ответ на предложения по безопасности Россия от альянса так и не получила.
Россия будет добиваться от США и НАТО честного подхода по теме гарантий безопасности, заявил ранее RT глава российского МИД Сергей Лавров.
До этого российский МИД заявил, что Россия в отсутствие готовности США договариваться о безопасности будет вынуждена реагировать, в том числе и с помощью мер военно-технического характера.
17 февраля стало известно, что США передана реакция России на ранее полученный американский ответ по российскому проекту договора между Россией и Соединёнными Штатами о гарантиях безопасности.