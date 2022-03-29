Шойгу заявил об опасности бездумного применения ВСУ отдельных видов оружия

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Украинская армия бездумно применяет отдельные вооружения в разных регионах, заявил глава Минобороны России Сергей Шойгу.
Шойгу заявил об опасности бездумного применения ВСУ отдельных видов оружия
  • AFP
  • © Sergei SUPINSKY

«Последствия бездумного применения отдельных вооружений украинской армией проявляются в различных регионах. В Чёрном море создана реальная угроза гражданскому судоходству», — сказал он в ходе селекторного совещания.

По словам Шойгу, турецкие военнослужащие уже обезвредили две морские мины у берегов Румынии и пролива Босфор.

Он также отметил, что в ходе продолжающейся спецоперации на Украине военно-морские силы страны «перестали существовать».

Ранее начальник Главного оперативного управления Генерального штаба ВС России Сергей Рудской рассказал о почти полном уничтожении ВВС и системы ПВО Украины.

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