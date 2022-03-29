Министр обороны России Сергей Шойгу заявил о выполнении основных задач первого этапа спецоперации на Украине.

«В целом основные задачи первого этапа операции выполнены. Существенно снижен боевой потенциал украинских вооружённых сил, что позволяет сосредоточить основное внимание и основные усилия на достижении главной цели — освобождении Донбасса», — сказал он.

Шойгу отметил, что ВС Украины нанесён существенный урон.

«Завоёвано господство в воздухе. Практически уничтожены военно-воздушные силы и система противовоздушной обороны... Перестали существовать военно-морские силы страны. Значительные потери понесли все соединения сухопутных и десантно-штурмовых войск», — констатировал министр обороны.

Ранее начальник Главного оперативного управления Генерального штаба ВС России Сергей Рудской рассказал о почти полном уничтожении ВВС и системы ПВО Украины, а также о ликвидации украинских военно-морских сил.