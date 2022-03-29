Шойгу заявил о выполнении основных задач первого этапа спецоперации на Украине

Короткая ссылка
Министр обороны России Сергей Шойгу заявил о выполнении основных задач первого этапа спецоперации на Украине.
Шойгу заявил о выполнении основных задач первого этапа спецоперации на Украине
  • РИА Новости
  • © MOD Russia

«В целом основные задачи первого этапа операции выполнены. Существенно снижен боевой потенциал украинских вооружённых сил, что позволяет сосредоточить основное внимание и основные усилия на достижении главной цели — освобождении Донбасса», — сказал он.

Шойгу отметил, что ВС Украины нанесён существенный урон.

«Завоёвано господство в воздухе. Практически уничтожены военно-воздушные силы и система противовоздушной обороны... Перестали существовать военно-морские силы страны. Значительные потери понесли все соединения сухопутных и десантно-штурмовых войск», — констатировал министр обороны.

Ранее начальник Главного оперативного управления Генерального штаба ВС России Сергей Рудской рассказал о почти полном уничтожении ВВС и системы ПВО Украины, а также о ликвидации украинских военно-морских сил.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить