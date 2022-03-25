В Минобороны России заявили о почти полном уничтожении воздушных сил, ПВО и ВМС Украины

Начальник Главного оперативного управления Генерального штаба ВС России Сергей Рудской рассказал о почти полном уничтожении ВВС и системы ПВО Украины, а также о ликвидации украинских военно-морских сил.

Рудской отметил, что из находившихся на 24 февраля в боевом составе Украина потеряла 1587 танков и других бронемашин из 2416, 112 военных самолетов из 152, 75 вертолётов из 149, 35 беспилотников Bayraktar из 36, 148 комплексов «Бук-М1» и С-300 из 180; 117 РЛС различного назначения из 300.

Кроме того, поражено 16 основных военных аэродромов, ликвидировано 39 арсеналов, где хранилось до 70% всех запасов украинской военной техники.

Также он сообщил, что безвозвратные потери Вооружённых сил Украины составили 14 тыс. военных, ещё около 16 тыс. — санитарные потери.