Генштаб ВС России: безвозвратные потери ВСУ составили 14 тысяч военных
- РИА Новости
Он заявил, что существенные потери понесли все 24 соединения украинских сухопутных войск, существовавшие до начала спецоперации ВС России по защите Донбасса.
Также Рудской заявил, что организованных резервов у Украины не осталось.
По его словам, на момент начала спецоперации в ВСУ вместе с Нацгвардией Украины насчитывалось 260,2 тыс. военных.
«За месяц военных действий их потери составили порядка 30 тыс. человек, в том числе более 14 тыс. — безвозвратные и около 16 тыс. — санитарные», — сказал он.
Ранее Рудской заявил, что политическое решение конфликта в Донбассе было невозможным, так как Киев не выполнял Минские соглашения.