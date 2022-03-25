Генштаб ВС России: безвозвратные потери ВСУ составили 14 тысяч военных

Короткая ссылка
Начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС России генерал-полковник Сергей Рудской заявил, что безвозвратные потери Вооружённых сил Украины составили 14 тысяч военных.
Генштаб ВС России: безвозвратные потери ВСУ составили 14 тысяч военных
  • РИА Новости

Он заявил, что существенные потери понесли все 24 соединения украинских сухопутных войск, существовавшие до начала спецоперации ВС России по защите Донбасса.

Также Рудской заявил, что организованных резервов у Украины не осталось.

По его словам, на момент начала спецоперации в ВСУ вместе с Нацгвардией Украины насчитывалось 260,2 тыс. военных.

«За месяц военных действий их потери составили порядка 30 тыс. человек, в том числе более 14 тыс. — безвозвратные и около 16 тыс. — санитарные», — сказал он.

Ранее Рудской заявил, что политическое решение конфликта в Донбассе было невозможным, так как Киев не выполнял Минские соглашения.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить