Генштаб ВС России: безвозвратные потери ВСУ составили 14 тысяч военных

Начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС России генерал-полковник Сергей Рудской заявил, что безвозвратные потери Вооружённых сил Украины составили 14 тысяч военных.

Он заявил, что существенные потери понесли все 24 соединения украинских сухопутных войск, существовавшие до начала спецоперации ВС России по защите Донбасса.

Также Рудской заявил, что организованных резервов у Украины не осталось.

По его словам, на момент начала спецоперации в ВСУ вместе с Нацгвардией Украины насчитывалось 260,2 тыс. военных.

«За месяц военных действий их потери составили порядка 30 тыс. человек, в том числе более 14 тыс. — безвозвратные и около 16 тыс. — санитарные», — сказал он.

Ранее Рудской заявил, что политическое решение конфликта в Донбассе было невозможным, так как Киев не выполнял Минские соглашения.