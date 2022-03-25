В Генштабе ВС России объяснили невозможность политического решения конфликта в Донбассе

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Начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС России генерал-полковник Сергей Рудской заявил, что политическое решение конфликта в Донбассе было невозможным, так как Киев не выполнял Минские соглашения.
В Генштабе ВС России объяснили невозможность политического решения конфликта в Донбассе
  • РИА Новости

«Достичь этой цели политическим путём было невозможно. Киев публично отказался от выполнения Минских соглашений», — заявил Рудской.

Также он напомнил, что украинское руководство дважды, в 2014 и 2015 годах, пыталось решить «проблему Донбасса» военным путём и потерпело поражение.

При этом Рудской отметил, что в Киеве не изменили после этого своих планов по силовому разрешению конфликта на востоке Украины.

Он добавил, что, согласно достоверным данным, украинские вооружённые силы завершали подготовку военной операции по взятию под контроль территории ДНР и ЛНР.

Также Рудской сообщил, что российские ВС рассматривали два варианта ведения спецоперации: в границах ДНР и ЛНР или на всей территории Украины. 

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