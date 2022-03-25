В МО России сообщили о рассмотрении двух вариантов ведения спецоперации на Украине

Российские ВС рассматривали два варианта ведения спецоперации: в границах ДНР и ЛНР или на всей территории Украины. Об этом заявил первый заместитель начальника Генерального штаба Вооружённых сил России генерал-полковник Сергей Рудской.

«При этом были возможны два варианта действий. Первый — ограничиться территорией только ДНР и ЛНР в пределах административных границ Донецкой и Луганской областей, что закреплено в конституциях республик», — заявил Рудской.

По его словам, в таком случае ВС России «столкнулись бы с постоянной подпиткой украинскими властями группировки, задействованной в так называемой операции объединённых сил».

Генерал уточнил, что был выбран второй вариант действий, предусматривающий проведение спецоперации на всей территории Украины с выполнением мероприятий по её демилитаризации и денацификации.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу доложил российскому лидеру Владимиру Путину о ходе специальной военной операции на Украине.

Путин отметил, что специальная военная операция по защите Донбасса развивается успешно и строго по плану.

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в интервью РИА Новости и RT также прокомментировал ход российской специальной операции на Украине.