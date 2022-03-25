Зампредседателя Совбеза России Медведев прокомментировал ход спецоперации на Украине

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Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в интервью РИА Новости и RT прокомментировал ход российской специальной операции на Украине.

«Очевидно, что операция будет продолжена до достижения тех целей, которые были поставлены президентом страны. Эти цели касаются будущего Украины; статуса Украины в качестве нейтрального государства, государства, которое не проводит антироссийскую политику, государства, которое не является милитаризованным, и государства, которое должно являться нашим нормальным соседом», — заявил Медведев.

Он подчеркнул, что российская спецоперация должна продолжаться до достижения результатов по демилитаризации и денацификации Украины.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу доложил российскому лидеру Владимиру Путину о ходе специальной военной операции на Украине.

Путин отметил, что специальная военная операция по защите Донбасса развивается успешно и строго по плану.

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