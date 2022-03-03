«Это грозило бы войной с Россией»: почему США выступили против создания бесполётной зоны над Украиной

Создание бесполётной зоны над Украиной привело бы к военному конфликту между США и Россией, заявил глава Пентагона Ллойд Остин. Он также напомнил: президент Джо Байден ясно дал понять, что американские войска не будут воевать с российскими на территории Украины. Вместе с тем США намерены и дальше предоставлять Киеву военную помощь. Аналитики констатируют, что, несмотря на внешнюю поддержку Украины, коллективный Запад во главе с Белым домом не готов нести ответственность за её дальнейшую судьбу. По мнению экспертов, происходящее сейчас в стране — лишь удобный инструмент для Вашингтона и его союзников в антироссийской политике.

Создание бесполётной зоны над Украиной американскими силами чревато военным конфликтом между США и Россией. Об этом в интервью телекомпании NBC заявил глава Пентагона Ллойд Остин.

«Президент Байден ясно дал понять, что американские войска не будут воевать с Россией на Украине. Поддержание бесполётной зоны в случае её введения потребовало бы соприкосновения с российскими самолётами. Это грозило бы нам войной с Россией», — сказал министр.

Он также подчеркнул, что Россия располагает большим боевым потенциалом и набором возможностей в том, что касается дальнейшего развития событий на Украине. По его словам, в Вашингтоне надеются, что Москва выберет путь деэскалации и дипломатии.

Накануне американская сторона сообщила о переносе испытательного запуска межконтинентальной баллистической ракеты.

«В попытке продемонстрировать, что у нас нет намерений предпринимать какие-либо действия, которые могут быть истолкованы превратно, министр обороны распорядился отложить намеченный на эту неделю испытательный запуск нашей межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III», — заявил 2 марта на брифинге пресс-секретарь оборонного ведомства Джон Кирби.

По его словам, это решение было тщательно обдумано. «Это не шаг назад в плане нашей готовности. Это также не означает, что мы обязательно отменим другие штатные мероприятия, направленные на обеспечение надёжного ядерного потенциала», — добавил Кирби.

Глава Пентагона Ллойд Остин

AP

© Alex Brandon

Отметим, что в начале недели Ллойд Остин провёл телефонный разговор с украинским коллегой Алексеем Резниковым, пообещав Киеву дальнейшую поддержку и военную помощь.

«Заставить выйти из равновесия»

Между тем в России отмечают, что Запад приписывает Москве планы по развязыванию полномасштабной войны. При этом, как отметил 3 марта в интервью российским и иностранным СМИ министр иностранных дел Сергей Лавров, в РФ не строят свою политику по принципу «эскалация ради деэскалации».

«Всем понятно, что третья мировая может быть только ядерной. Но обращаю ваше внимание, что это в голове западных политиков постоянно вертится ядерная война, а не в голове россиян. Поэтому я вас уверяю, что мы не позволим этой провокации заставить нас выйти из равновесия, но если против нас начнут развязывать реальную войну, то, наверное, должны об этом думать те, кто такие планы вынашивает, — а они, на мой взгляд, вынашиваются», — сказал глава МИД.

С его точки зрения, разговоры о потенциальной войне Запад ведёт для того, чтобы держать в напряжении мировую общественность, поддерживать русофобию и проводить политику недобросовестной конкуренции.

Министр также высказался по поводу якобы ответственного подхода западных стран к вопросу ядерного оружия, напомнив о воинственных заявлениях генсека НАТО.

«Господин Столтенберг в угаре пропагандистском, в желании понравиться самым радикальным силам на Западе сказал, что никто не запретит НАТО делать то, что НАТО захочет, в том числе если НАТО решит разместить ядерное оружие на восточно-европейских территориях. Но начнём с того, что НАТО не может решать, где ему ядерное оружие размещать: у него его нет, оно есть у американцев. Но намёк, который господин Столтенберг сделал, — он весьма показателен», — добавил Лавров.

Решительный отказ

Примечательно, что возможность создания бесполётной зоны над Украиной исключили не только в Соединённых Штатах. В частности, об этом говорил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на пресс-конференции 1 марта. По его словам, эта мера предполагает борьбу с российскими самолётами, что не входит в повестку ни одной из стран НАТО.

Аналогичную точку зрения 28 февраля в интервью NBC выразил Йенс Столтенберг. Он подчеркнул, что альянс не планирует присутствовать ни на земле, ни в воздушном пространстве Украины.

«В то же время на нас лежит ответственность за то, чтобы он (конфликт. — RT) не вышел из-под контроля, рискуя перерасти в полномасштабную войну в Европе с участием союзников по НАТО», — заявил генсек.

Символика НАТО

Gettyimages.ru

© Thiago Prudencio / SOPA Images / LightRocket

К тому же в Пентагоне 2 марта усомнились в том, что Россия обладает господством в воздухе над Украиной, о чём 28 февраля на брифинге сообщил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.

«Мы считаем, что воздушное пространство над Украиной по-прежнему оспаривается. Русские не добились превосходства в воздухе над всей территорией страны. Украинские средства противовоздушной и противоракетной обороны остаются невредимыми и эффективными, но то же можно сказать и о российских (средствах ПВО. — RT)», — сказал на брифинге высокопоставленный представитель американского оборонного ведомства.

Ранее, 24 февраля, президент Украины Владимир Зеленский в Twitter заявил, что на переговорах с французским лидером Эммануэлем Макроном потребовал от Евросоюза установить над Украиной бесполётную зону. Этот вопрос он поднимал и позднее. С аналогичной просьбой к Международному агентству по атомной энергии (МАГАТЭ) 3 марта обратилось Министерство энергетики Украины. В ведомстве уверены, что НАТО должно закрыть воздушное пространство над ядерными объектами республики.

Изматывающая тактика

При этом опрошенные RT эксперты констатируют, что западные страны, несмотря на активную поддержку Украины, не стремятся за неё воевать, поскольку не намерены нести ответственность за дальнейшую судьбу республики. Тем более что им гораздо выгоднее наблюдать за процессом со стороны, поскольку ни одному государству Запада не нужен прямой военный конфликт с Россией на своей территории.

«Изначально США и их союзники хотели сохранить ситуацию в русле управляемого ими конфликта низкой интенсивности, который бы вытягивал из России силы. Однако спецоперация Москвы в некотором роде разрушила эти планы Запада. Поэтому теперь американцы и европейцы пытаются изменить баланс сил, забрасывая Украину оружием и деньгами», — рассказал профессор НИУ ВШЭ Дмитрий Евстафьев.

По его мнению, в этих условиях демонстративный отказ США от проведения испытаний своей баллистической ракеты является пиар-ходом.

«В Вашингтоне не могут со стопроцентной точностью сказать, как пройдут эти испытания. А вдруг ракета не взлетит, или взорвётся, или у неё произойдёт отказ. И это будет большим ударом по имиджу США и президента в частности. К тому же, эта ракета была разработана 50 лет назад, поэтому её запуск лишь подчеркнул бы, насколько далеко ушла Россия в плане обновления своих стратегических ядерных сил», — добавил аналитик.

Американская межконтинентальная баллистическая ракета Minuteman III

© U.S. Air force

В свою очередь, политолог Александр Асафов в беседе RT заметил, что нынешнее отношение западного мира к Украине в очередной раз демонстрирует его потребительский подход.

«Для США и НАТО Украина — лишь инструмент. И что там происходит в стране, по большому счёту им не очень интересно — лишь бы это оставалось поводом для санкций и продолжало наносить репутационный, экономический и дипломатический ущерб России», — рассказал Асафов.

В связи с этим, заметил он, Запад не торопится принуждать Киев к выработке договорённостей с Россией.

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«Как минимум американцам совершенно точно не нужны мирные переговоры и демилитаризация с денацификацией. Они — самая заинтересованная сторона в серьёзном военном конфликте между Россией и Украиной, так как на РФ можно тогда накладывать любые санкции, а Украину использовать как постоянный предлог для этого», — подчеркнул Асафов.

При этом, по словам Дмитрия Евстафьева, Россия готова к диалогу с ныне действующими властями страны, что является важным сигналом.

«Россия продолжает рассматривать Зеленского в качестве легитимного президента Украины. Это очень важный сигнал Западу. Мы расцениваем ситуацию как результат сознательных действий нынешнего политического руководства Украины под воздействием и влиянием США и Великобритании», — пояснил эксперт.

Москва продолжает считать киевские власти военными преступниками, но вместе с тем подчёркивает, что все преступления совершались с негласного одобрения западных стран, уточнил Евстафьев.