«Геополитическая задача США»: почему Байден в обращении к конгрессу выделил противодействие РФ и соперничество с КНР

Президент США Джо Байден начал своё ежегодное обращение к конгрессу с очередных обвинений в адрес России из-за ситуации вокруг Украины, однако затем значительное место отвёл теме соперничества с Китаем в «экономической гонке». По словам главы Белого дома, чтобы конкурировать за лучшие рабочие места, США нужно создать «равные с Китаем и другими соперниками условия». Байден признаёт, что сейчас в его стране высокая инфляция и много семей живут «от зарплаты до зарплаты». По мнению экспертов, главная цель США — противостояние с Китаем, а украинский кейс нужен Байдену, чтобы наложить больше санкций на РФ, сдержать её развитие и отдалить Москву от Пекина.

Президент США Джозеф Байден выступил во вторник, 1 марта, с ежегодным обращением к конгрессу. Свою речь американский лидер начал с очередных обвинений в адрес России и руководства страны из-за последних событий на Украине.

Так, объявленную 24 февраля президентом РФ Владимиром Путиным специальную военную операцию на украинской территории для защиты ЛДНР от ВСУ американец назвал «агрессией». При этом Байден исключил любое участие войск США в вооружённом противостоянии с РФ на украинской территории.

«Позвольте прояснить: наши силы не вступали и не будут вступать в конфликт с российскими силами на Украине», — подчеркнул глава Белого дома.

Байден отметил, что Вашингтон выделит Киеву более $1 млрд «на оказание прямой помощи». Президент обратил внимание конгресса, что в ситуации вокруг Украины видит единение как европейских стран, так и западных государств в целом.

«Мы видим единство среди лидеров стран, более сплочённую Европу и Запад, — сказал Байден. — Я посвятил бесчисленные часы делу объединения наших европейских союзников».

Отдельно Байден коснулся экономики России. По словам американского лидера, из-за западных санкций она слаба и уже «шатается».

На подобные высказывания главы американской администрации уже отреагировали в Кремле. Как уточнил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, российская экономика «на ногах и устоит».

«Конечно, экономика России испытывает серьёзный нажим, серьёзный удар, я бы сказал. Запас прочности есть, потенциал есть, планы имеются, энергичная работа ведётся», — сказал Песков.

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После России и Украины Байден перешёл к Китаю, уделив соперничеству с Пекином в экономической сфере довольно внушительную часть своего обращения. Президент отметил: чтобы конкурировать «за лучшие рабочие места будущего», США необходимо создать «равные с Китаем и другими соперниками условия».

«Вот почему так важно принять находящийся сейчас на рассмотрении в конгрессе двухпартийный закон об инновациях, который обеспечит рекордные инвестиции в новые технологии и американское производство», — заявил Байден.

Также в конкуренции с Китаем Штатам поможет, по словам Байдена, уже принятый двухпартийный закон об инфраструктуре, который президент США называл «самым масштабным вложением в восстановление Америки в истории».

«Это преобразит Америку и поставит нас на путь победы в экономической гонке XXI века, в которой мы участвуем вместе с остальным миром, особенно с Китаем. Как я сказал (лидеру КНР. — RT) Си Цзиньпину, никогда не стоит ставить против американского народа», — заявил он.

В продолжение темы соперничества с КНР лидер страны указал и на существующие в настоящее время проблемы США в экономике. Байден выразил сожаление по поводу того, что теория о предоставлении налоговых льгот тем, кто «на самом верху», а блага «просочатся до самого низа», о которой рассказывали американцам 40 лет, не сработала.

«(Теория. — RT) привела к ослаблению экономического роста, снижению заработных плат, росту дефицита и самому большому почти за столетие разрыву между теми, кто находится наверху, и всеми остальными. Мы с вице-президентом Харрис баллотировались, имея новое экономическое видение для Америки», — сказал глава Белого дома.

Байден отметил, что если раньше у Соединённых Штатов были «лучшие на земле дороги, мосты и аэропорты», то теперь американская инфраструктура занимает лишь 13-е место в мире, а многие семьи «живут от зарплаты до зарплаты» и с трудом справляются с ростом расходов на еду, бензин, жильё и многое другое.

«Если мы это не исправим, то не сможем конкурировать за рабочие места в XXI веке», — подчеркнул глава Белого дома.

Конгресс

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В беседе с RT политолог Малек Дудаков пояснил: тем, что сначала Байден озвучил ряд своих стандартных тезисов о России и ситуации вокруг Украины, а потом сразу же вдруг перешёл к теме о необходимости обогнать Пекин, он показал, что именно и на самом деле волнует США, обозначив таким образом «вольно или невольно» основную геостратегическую цель США — победить в политической и экономической гонке с Китаем.

«Это в очередной раз доказывает, что для Вашингтона основная геополитическая задача — противодействие Пекину», — сказал аналитик.

Политолог Александр Асафов отметил, что главной целью США в мировом господстве является вовсе не Россия, а стратегическое противостояние с КНР. Эксперт уверен, что Байдена на самом деле не интересует судьба Украины, о которой он говорил в своей речи.

«Украинский кейс нужен главе Белого дома, только чтобы наложить больше рестрикций на РФ и сдержать её развитие. Очевидно, что в этой ситуации Китай становится бенефициаром противостояния. КНР получает эксклюзивно российский рынок, который теряют европейские, американские поставщики, и очевидно усиливается. А Байден возвращается к антикитайской повестке», — заявил эксперт в комментарии RT.

Давние соперники

Стоит отметить, что в промежуточном стратегическом руководстве по нацбезопасности, которое было опубликовано на сайте Белого дома в марте 2021 года, КНР, как и Россия, названа «угрозой» для Соединённых Штатов. При этом авторы документа обращают внимание, что единственный конкурент Вашингтона — именно Пекин. Отмечается, что КНР потенциально может объединить свои экономические, дипломатические, военные и технологические силы, «чтобы на долгосрочную перспективу бросить вызов для стабильной и открытой международной системы». В руководстве также говорится, что «напористость Китая стремительно возросла».

В документе подчёркивается также, что вместе со своими союзниками и партнёрами США способны «модернизировать архитектуру международного сотрудничества» и привести её таким образом в соответствие с вызовами текущего века.

В ноябре прошлого года Пентагон обнародовал Доклад о развитии военного потенциала и разработке средств обеспечения безопасности Китая, в котором говорится, что Пекин якобы давно рассматривает Вашингтон как соперника и «характеризует свой взгляд на стратегическую конкуренцию с точки зрения соперничества между влиятельными государствами и столкновения противоположных систем».

«Амбиции и намерения КНР становятся всё более понятными. Пекин стремится изменить международный порядок таким образом, чтобы он больше соответствовал китайской авторитарной системе и национальным интересам», — отмечается в документе.

Этот доклад уже успели раскритиковать в самой КНР. Как заявил официальный представитель Минобороны Китая У Цянь, руководство его страны выражает протест США за раздувание пресловутой «китайской угрозы». Он подчеркнул, что подготовка Пентагоном на протяжении более 20 лет этого ежегодного доклада представляет собой «ничем не прикрытое гегемонистское поведение». У Цянь предупредил Вашингтон, что любые попытки вмешательства во внутреннюю политику Китая и оказания на него психологического давления «разобьются о великую стальную стену Народно-освободительной армии» КНР.

Как заявил в декабре 2021 года глава Пентагона Ллойд Остин, у США нет намерений формировать в Азии аналог НАТО или какую-либо антикитайскую коалицию. В то же время глава Минобороны он не стал отрицать, что Соединённые Штаты укрепляют «не имеющую равных» сеть союзников и партнёров американской стороны, «приверженных миру и процветанию, в Индо-Тихоокеанском регионе». Остин также подчеркнул, что Америка и дальше продолжит укреплять архитектуру безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Для этого Вашингтон, по его словам, хочет задействовать различные площадки, включая Ассоциацию государств Юго-Восточной Азии, военно-технологические объединения QUAD (куда входят США, Индия, Австралия и Япония), AUKUS (союз США, Австралии и Великобритании), разведывательный альянс Five Eyes (в него входят США, Австралия, Канада, Новая Зеландия и Великобритания), а также стратегический треугольник США — Япония — Южная Корея.

Глава Пентагона Ллойд Остин

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Остин также отметил, что в Пекине недовольны нынешним миропорядком и хотят «лишить Америку её роли глобального лидера».

Недавно официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь заявил, что США «раздувают китайскую угрозу», чтобы оказать давление на Пекин и сдержать развитие КНР.

«Призрачная цель»

По мнению политолога Александра Асафова, США продолжат и дальше усиливать свой антикитайский вектор. Это видно по разного рода директивным документам Вашингтона, а также по заявлениям и действиям американских официальных лиц.

«Когда Байден перед конгрессом говорит о необходимости уравнять правила игры с Китаем и другими конкурентами, он имеет в виду, что США нужно получить преимущество любой ценой, в том числе и посредством методов недобросовестной конкуренции. В частности, это санкционное давление», — сказал он.

Асафов полагает, что в такой «антикитайской игре» для США был бы идеален сценарий, при котором Китай отдалился бы от России. Однако, по мнению эксперта, Вашингтон делает определённую «стратегическую ошибку».

«Если бы Россия была занята своими проблемами из-за санкционной американской политики настолько, что у неё не оставалось бы сил и возможностей на наращивание сотрудничества с Китаем, а КНР для сохранения собственных рынков сбыта не поддерживала бы РФ, это Вашингтон более чем устроило бы. Но такого рода сценарий сломался и не сработал», — отметил аналитик.

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По словам Асафова, Пекин по-прежнему поддерживает Москву, несмотря на попытки американской стороны этого не допустить.

«По этой причине для аналитиков грядущий российско-китайский союз — это уже данность, а не прогноз. И в такой ситуации обогнать Китай в экономической гонке становится весьма призрачной целью», — подчеркнул эксперт.

Схожего мнения придерживается и политолог-американист Малек Дудаков. В беседе с журналистами эксперт обратил внимание, что экономика США сейчас находится на своём закате.

«В своей речи Байден уделяет внимание внутренним проблемам, в том числе экономическим, хотя на деле их намного больше и они не решаются. Но в первую очередь, конечно, больше всего экономика США страдает от рекордной за последние десятилетия инфляции. При этом Байден за счёт своего инфраструктурного плана хочет построить альтернативу китайскому проекту «Один пояс — один путь». Но вряд ли у него что-то выйдет», — заявил аналитик, добавив, что союзники, которые сейчас окружают США, не обязательно поддержат Вашингтон в его экономическом противостоянии с Пекином.

Схожего мнения придерживается и директор Института стран Азии и Африки МГУ Алексей Маслов. Он уверен, что инфраструктурная инициатива Байдена «больше популистская, нежели воплотимая в жизнь».

«Китай за последние годы правильно воспользовался понятием международной экономической конкуренции, снижал цены на свою продукцию, делал её более качественной. Таким образом он обогнал многие страны мира, в том числе Соединённые Штаты. США же пытаются затормозить Китай, оказать на него давление. Пекин сейчас конкурент номер один для Вашингтона», — полагает эксперт.

Флаги КНР и США

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Маслов пояснил: тактика нынешней американкой администрации в данном случае состоит в том, чтобы не дать Китаю продавать продукцию его технологически ведущих компаний на западном рынке. Однако недружелюбные планы Вашингтона в отношении Пекина не помешают Китаю сохранять его технологическое и во многом экономическое преимущество перед США, предсказал эксперт.

«У Белого дома не получится в нужной степени затормозить развитие КНР из-за достаточно сильной связи экономик Соединённых Штатов и Китая. Сегодня КНР поставляет в США множество различных товаров. Поэтому попытка замедлить развитие Китая или поставить под контроль его технологический прогресс приведёт к значительному повышению инфляции в самих Штатах», — заключил Маслов.