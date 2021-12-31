«Фундамент нового многополярного устройства»: почему в Китае заявили об особой важности отношений с Россией

Отношения Китая и России находятся в наилучшем периоде в истории, сообщил посол КНР в Москве Чжан Ханьхуэй. По его словам, только отношения с Россией позиционируются в Китае как уникальные и особо важные. Была создана беспрецедентная модель стабильного развития диалога между крупными соседними государствами, добавил дипломат. С заявлениями о высоком уровне двусторонних связей с РФ также выступили глава МИД КНР Ван И и китайское оборонное ведомство. Эксперты отмечают, что в Москве и Пекине осознают важность многополярного и стабильного глобального порядка, а также сотрудничества без вмешательства в дела друг друга.

Двусторонние отношения России и Китая переживают наилучший период в истории. Об этом заявил посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй в интервью РИА Новости по итогам года.

Китайский посол отметил, что среди более чем 170 стран, с которыми Пекин имеет дипломатические связи, только отношения с Москвой позиционируются как вступающие в новую эпоху и имеющие уникальность и особую важность.

«Это показывает, что отношения Китая и России находятся в наилучшем периоде в истории и на беспрецедентно высоком уровне, а темпы их развития создали чудо в истории отношений между крупными странами», — сказал дипломат.

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Чжан Ханьхуэй добавил, что 20 лет, прошедшие со дня подписания Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между Китаем и Россией, были ознаменованы бурным периодом в плане глобальной и региональной обстановки, в том числе из-за серьёзной эволюции мирового политического и экономического ландшафта.

В это время отношения Пекина и Москвы «прошли закалку» и вышли на более высокий уровень и качество, подчеркнул китайский посол в РФ. Между соседствующими крупными государствами была создана беспрецедентная модель стабильного развития диалога, отметил Чжан Ханьхуэй.

«Зрелые, конструктивные и устойчивые китайско-российские отношения создают новую модель для устойчивого и стабильного развития отношений между соседними державами, обеспечивая возможность двум странам стабильно двигаться по правильному пути без вмешательства внешних факторов, и представляют успешную модель и опыт развития международных отношений», — подчеркнул дипломат.

Посол КНР в России добавил, что отношения двух стран идут быстрыми темпами и за последние 20 лет их уровень постоянно повышался «от партнёрских отношений стратегического сотрудничества до... отношений всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия».

Противостояние гегемону

Одновременно с заявлением по поводу взаимодействия России и Китая выступил и глава МИД КНР Ван И. Он подчеркнул, что вместе Москва и Пекин способны выдержать давление со стороны государств, ставящих своей целью глобальное доминирование.

«Я твёрдо верю, что, если наши великие державы, Китай и Россия, будут стоять плечом к плечу и наращивать сотрудничество, международный порядок будет непоколебим, а глобальные принципы — неопровержимы. Гегемонизму не удастся нас победить», — приводит его слова ТАСС.

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Глава МИД КНР напомнил, что Россия и Китай выступают в качестве гарантов устойчивого мирового развития и продуктивно сотрудничают на таких площадках, как БРИКС и Шанхайская организация сотрудничества (ШОС).

«Мы укрепляем стратегическое сотрудничество по злободневным вопросам, способствуем поддержанию стабильности в регионе и играем ключевую роль в усилении сплочённости многих развивающихся стран», — подчеркнул глава китайской дипломатии.

В свою очередь, официальный представитель Министерства обороны КНР Тань Кэфэй заявил о прорыве в межармейском сотрудничестве между Россией и Китаем.

«Вооружённые силы Китая и РФ поддерживают высокий уровень отношений, мы добились прорыва в процессе осуществления стратегического взаимодействия между двумя странами. Китайско-российское сотрудничество сохранило стабильность, несмотря на сложные «погодные условия», — заявил представитель военного ведомства КНР на брифинге для прессы.

Напомним, что в рамках военного сотрудничества России и Китая в октябре в Японском море прошли совместные учения двух стран «Морское взаимодействие — 2021».

По данным Минобороны РФ, учения «Морское взаимодействие» с участием флотов России и Китая проходят с 2012 года и направлены на укрепление боеспособности РФ и КНР для «совместного противостояния угрозам на море».

Корабли Тихоокеанского флота РФ на совместных учениях с КНР

globallookpress.com

© MOD Russia

В Пекине осознают, что современный мир стал многополярным, а время сближения Китая и США, начатого американским президентом Ричардом Никсоном и госсекретарём Генри Киссинджером, осталось далеко позади, отметил в разговоре с RT профессор факультета права ВШЭ Александр Домрин.

«Китай прекрасно понимает, что сейчас он совсем в другой ситуации, чем раньше. КНР — это индустриальная база для многих стран мира, а Америка утрачивает своё господство в этом многополярном мире», — сказал политолог.

Некоторые американские лидеры и политики вроде Дональда Трампа осознали невыгодность такой ситуации для США и попытались принять различные меры для сдерживания КНР, отметил Александр Домрин.

«Но нарастание американской истерики по поводу опасности Китая и России только сближает их друг с другом. При этом сближение Пекина и Москвы знаменует ослабление оставшейся стороны глобального треугольника Россия — Китай — США в лице Вашингтона», — отметил эксперт.

Высочайший уровень

Об особом статусе отношений Москвы и Пекина говорил и российский лидер Владимир Путин. Так, во время недавних переговоров с главой КНР Си Цзиньпином, которые прошли в режиме видеосвязи 15 декабря, президент РФ назвал отношения двух стран образцом межгосударственного сотрудничества в XXI веке.

Путин отметил, что координация усилий России и Китая вносит весомый вклад в поддержание стабильности в мире.

«Тесная координация Россией и Китаем своих действий на мировой арене, ответственный совместный подход к решению актуальных мировых проблем стали весомым фактором стабильности в международных отношениях», — сказал президент.

Переговоры Владимира Путина и Си Цзиньпина

Reuters

© Mikhail Metzel

Путин подчеркнул, что между двумя государствами сформирована новая модель сотрудничества, которая базируется в том числе на таких основах, как невмешательство во внутренние дела и уважение интересов друг друга.

Вскоре после переговоров лидеров двух стран официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь заявил, что Пекин будет решительно защищать глобальную безопасность на основе взаимопонимания, достигнутого Владимиром Путиным и Си Цзиньпином.

«Мы продолжим действовать в соответствии с консенсусом, достигнутым лидерами КНР и России, и будем вносить активный вклад в постоянное поддержание всеобщей региональной и глобальной безопасности», — заявил представитель внешнеполитического ведомства Китая.

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Он также подчеркнул, что КНР вместе с РФ решительно выступает против усилий отдельных государств установить глобальную гегемонию.

В разговоре с RT замдиректора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Павел Фельдман напомнил, что Китай начал культивировать доверительные отношения с Россией с середины 2000-х годов.

«С того времени Китай говорит о России исключительно в дружеских тонах, воспринимает её не только как регионального союзника, но и как страну, с которой можно решать любые геополитические вопросы. Надо отметить, что эта дружба укрепилась во многом благодаря действиям США и их союзников, для которых РФ и КНР — внешнеполитические противники», — подчеркнул эксперт.

Кроме того, усиление сотрудничества объясняется и долгосрочными стратегическими интересами, общими взглядами на то, как должен быть устроен современный многополярный мир, добавил Фельдман.

По словам Фельдмана, позиция «коллективного Запада» в отношении двух держав, безусловно, повлияла на их сближение, но сотрудничество КНР и РФ строится не только на основе противостояния США и НАТО, подчеркнул политолог.

«Россия и Китай сделали серьёзные шаги в сфере энергетического сотрудничества, обмена технологиями, сфере выстраивания общих логистических цепочек. Китай рассматривает Россию не только как потенциального поставщика углеводородов для своего рынка, но и как транспортный коридор для своих товаров в Европу», — пояснил собеседник RT.

В рамках этих отношений «закладывается фундамент нового многополярного устройства», отметил Павел Фельдман.

«Тем более что Китай на мировой арене занимает твёрдую независимую позицию и на давление западных партнёров не реагирует. Наше сотрудничество имеет колоссальные перспективы, и мир в целом, особенно развивающиеся страны, которые борются за более справедливый глобальный порядок, только выиграет от этого», — резюмировал эксперт.