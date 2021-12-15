Путин назвал отношения России и Китая образцом межгосударственного сотрудничества

Президент России Владимир Путин на встрече по видеосвязи с председателем КНР Си Цзиньпином заявил, что отношения Москвы и Пекина являются образцом межгосударственного сотрудничества в XXI веке.

Он отметил, что переговоры позволяют основательно обсудить развитие российско-китайских отношений, всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия.

«Считаю эти отношения настоящим образцом межгосударственного сотрудничества в XXI веке», — сказал Путин.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что видеосаммит лидеров России и Китая будет длительным по времени и с широкой повесткой.