Путин назвал отношения России и Китая образцом межгосударственного сотрудничества

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Президент России Владимир Путин на встрече по видеосвязи с председателем КНР Си Цзиньпином заявил, что отношения Москвы и Пекина являются образцом межгосударственного сотрудничества в XXI веке.
Путин назвал отношения России и Китая образцом межгосударственного сотрудничества
  • РИА Новости

Он отметил, что переговоры позволяют основательно обсудить развитие российско-китайских отношений, всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия.

«Считаю эти отношения настоящим образцом межгосударственного сотрудничества в XXI веке», — сказал Путин.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что видеосаммит лидеров России и Китая будет длительным по времени и с широкой повесткой.

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