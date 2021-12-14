Песков: видеосаммит Путина и Си Цзиньпина будет с очень широкой повесткой

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Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что видеосаммит президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина будет длительным по времени и с широкой повесткой.
Песков: видеосаммит Путина и Си Цзиньпина будет с очень широкой повесткой
  • AP

«Завтра состоится российско-китайский саммит. Это будет видеоконференция президента Путина и председателя КНР Си Цзиньпина, чрезвычайно важные переговоры», — заявил Песков. 

Он отметил, что в Кремле ожидают, «что это будет достаточно продолжительный по времени контакт, с очень широкой повесткой дня».

Накануне в Кремле подтвердили, что Путин 15 декабря по видеосвязи проведёт переговоры с китайским лидером Си Цзиньпином. Отмечалось, что стороны обсудят приоритеты сотрудничества в дальнейшей перспективе.

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