Песков: видеосаммит Путина и Си Цзиньпина будет с очень широкой повесткой
- AP
«Завтра состоится российско-китайский саммит. Это будет видеоконференция президента Путина и председателя КНР Си Цзиньпина, чрезвычайно важные переговоры», — заявил Песков.
Он отметил, что в Кремле ожидают, «что это будет достаточно продолжительный по времени контакт, с очень широкой повесткой дня».
Накануне в Кремле подтвердили, что Путин 15 декабря по видеосвязи проведёт переговоры с китайским лидером Си Цзиньпином. Отмечалось, что стороны обсудят приоритеты сотрудничества в дальнейшей перспективе.