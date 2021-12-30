Посол КНР в Москве рассказал о хороших отношениях Китая и России
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Как он заявил РИА Новости, среди более чем 170 стран, с которыми у Китая установлены дипломатические связи, только с Москвой они позиционируются как вступающие в «новую эпоху».
«(Это) показывает, что отношения Китая и России находятся в наилучшем периоде в истории и на беспрецедентно высоком уровне, а темпы их развития «создали чудо» в истории отношений между крупными странами», — сказал дипломат.
Ранее в МИД Китая рассказали о крепкой дружбе КНР с Россией.