Посол КНР в Москве рассказал о хороших отношениях Китая и России

Посол КНР в Москве Чжан Ханьхуэй заявил, что отношения Китая и России находятся на беспрецедентно высоком уровне.

Как он заявил РИА Новости, среди более чем 170 стран, с которыми у Китая установлены дипломатические связи, только с Москвой они позиционируются как вступающие в «новую эпоху».

«(Это) показывает, что отношения Китая и России находятся в наилучшем периоде в истории и на беспрецедентно высоком уровне, а темпы их развития «создали чудо» в истории отношений между крупными странами», — сказал дипломат.

Ранее в МИД Китая рассказали о крепкой дружбе КНР с Россией.