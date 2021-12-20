В МИД Китая рассказали о крепкой дружбе КНР с Россией

Российско-китайские отношения будут оставаться дружественными при любых изменениях на мировой арене. Об этом заявил министр иностранных дел КНР Ван И.

«Вне зависимости от того, какие изменения будут происходить в мире, китайско-российская дружба, передающаяся из поколения в поколение, будет всегда крепкой», — заявил Ван И, его слова приводит ТАСС.

Он назвал российско-китайское сотрудничество образцом взаимодоверительных отношений между великими державами.

Ранее президент России Владимир Путин на переговорах по видеосвязи с председателем КНР Си Цзиньпином отметил важность координации усилий России и Китая для мировой стабильности.