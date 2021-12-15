Путин отметил важность координации усилий России и Китая для мировой стабильности
- РИА Новости
«Тесная координация Россией и Китаем своих действий на мировой арене, ответственный совместный подход к решению актуальных мировых проблем стали весомым фактором стабильности в международных отношениях», — сообщил он.
Путин отметил, что Москва и Пекин поддерживают межправительственный диалог, а также контакты по линиям МИД и оборонных ведомств.
Ранее сообщалось, что российский лидер назвал отношения России и Китая образцом межгосударственного сотрудничества в XXI веке.